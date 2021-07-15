Сборники Динамо вернулись в расположение клуба

В четверг, 15 июля, в расположение " Динамо " прибыли игроки сборной Украины, которые участвовали на Евро-2020.

В заявке сборной на Евро было 10 динамовцев. Семеро из них получили отпуск после турнира и сегодня приехали в Швейцарию.

К "Динамо" присоединились Георгий Бущан, Илья Забарный, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко и Виктор Цыганков.

Денис Попов и Александр Тымчик приехали с "Динамо" на второй сбор с первого дня, как и Томаш Кендзера, который пропустил первый сбор, также получив отдых после Евро.

Артем Беседин получил тяжелую травму на Евро и проходит курс восстановления.