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Сборники Динамо вернулись в расположение клуба
Киевляне в полном составе
fcdynamo.kiev.ua
В четверг, 15 июля, в расположение "
В заявке сборной на Евро было 10 динамовцев. Семеро из них получили отпуск после турнира и сегодня приехали в Швейцарию.
К "Динамо" присоединились Георгий Бущан, Илья Забарный, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко и Виктор Цыганков.
Денис Попов и Александр Тымчик приехали с "Динамо" на второй сбор с первого дня, как и Томаш Кендзера, который пропустил первый сбор, также получив отдых после Евро.
Артем Беседин получил тяжелую травму на Евро и проходит курс восстановления.
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