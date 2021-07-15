Шахтер представил новую форму от Puma - ФОТО, ВИДЕО

" Шахтер " презентовал новую игровую форму команды от Puma.

Мероприятие прошло в "Украинском Доме" в Киеве.

Во всех турнирах "оранжево-черные" будут выступать в новых комплектах формы, специально разработанной к старту сезона-2021/22.

Отметим, что это первый год сотрудничества ФК "Шахтер" с глобальным спортивным брендом Puma. Напомним, ранее стороны заключили пятилетний контракт.