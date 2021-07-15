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Шахтер представил новую форму от Puma - ФОТО, ВИДЕО
Мероприятие прошло в "Украинском Доме" в Киеве
shakhtar.com
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Мероприятие прошло в "Украинском Доме" в Киеве.
Во всех турнирах "оранжево-черные" будут выступать в новых комплектах формы, специально разработанной к старту сезона-2021/22.
Отметим, что это первый год сотрудничества ФК "Шахтер" с глобальным спортивным брендом Puma. Напомним, ранее стороны заключили пятилетний контракт.
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Источник:ФК Шахтер
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Комментарии (8)
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