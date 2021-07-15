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Шахтер представил новую форму от Puma - ФОТО, ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено
(6 голосов)

Мероприятие прошло в "Украинском Доме" в Киеве

Шахтер представил новую форму от Puma - ФОТО, ВИДЕО

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" презентовал новую игровую форму команды от Puma.

Мероприятие прошло в "Украинском Доме" в Киеве.

Во всех турнирах "оранжево-черные" будут выступать в новых комплектах формы, специально разработанной к старту сезона-2021/22.

Отметим, что это первый год сотрудничества ФК "Шахтер" с глобальным спортивным брендом Puma. Напомним, ранее стороны заключили пятилетний контракт.

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В статье: Шахтер (Донецк) Puma
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (8)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
16.07.2021 в 00:07
А куда Найки ушли?
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0
0
fanat_football (Херсон)
15.07.2021 в 23:39
Красиво.
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0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
15.07.2021 в 23:37
Слабо.
Ответить
0
-1
royalstas (Вінниця)
15.07.2021 в 22:25
Я тепер зрозумів навіщо Коно підписували чувак ходяча реклама)
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+4
-1
avatar
c99baf (Харьков)
15.07.2021 в 22:20
Ожидал лучшее,но не в форме главное,уже скоро увидим.
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0
-1
Fishing 555 (Rivne)
15.07.2021 в 22:19
Хех ще треба було татарську морду добавить и був би класс.
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+3
-1
Dimka26 (Чернигов)
15.07.2021 в 22:18
Олдскульная какая-то форма
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+3
-2
Kardan (Житомир)
15.07.2021 в 22:48
Как и команда ))
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+4
-1


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