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Шахтер представил новую форму от Puma - ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Мероприятие прошло в "Украинском Доме" в Киеве

Шахтер представил новую форму от Puma - ВИДЕО

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" презентовал новую игровую форму команды от Puma.

Мероприятие прошло в "Украинском Доме" в Киеве.

Во всех турнирах "оранжево-черные" будут выступать в новых комплектах формы, специально разработанной к старту сезона-2021/22.

Отметим, что это первый год сотрудничества ФК "Шахтер" с глобальным спортивным брендом Puma. Напомним, ранее стороны заключили пятилетний контракт.

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В статье: Шахтер (Донецк) Puma
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (3)
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c99baf (Харьков)
15.07.2021 в 22:20
Ожидал лучшее,но не в форме главное,уже скоро увидим.
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Fishing 555 (Rivne)
15.07.2021 в 22:19
Хех ще треба було татарську морду добавить и був би класс.
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Dimka26 (Чернигов)
15.07.2021 в 22:18
Олдскульная какая-то форма
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