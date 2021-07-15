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В Киеве повредили баннеры Шахтера к презентации новой формы, сорвав эмблему клуба - ФОТО
Экспансия горняков в столице нравится не всем
Фото: ФК Шахтер Донецк
В Киеве повредили два баннера "Шахтера" к презентации новой формы.
С баннеров были сорваны эмблемы донецкого клуба. При этом логотип Puma остался неповрежденным.
Отметим, что "Шахтер" развесил баннеры по Киеву, а также разместил их на стенах национального центра "Украинский дом", где
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Источник:Трибуна
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Комментарии (11)
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Vovan7219 (Киев)
16.07.2021 в 00:31
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.07.2021 в 00:12
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balamyt (Boston)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
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FC Energy (Новая Каховка)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
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FC Energy (Новая Каховка)
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Salming (Полтава)
15.07.2021 в 23:55
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Просто Квашин (Харьков)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
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