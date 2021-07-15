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В Киеве повредили баннеры Шахтера к презентации новой формы, сорвав эмблему клуба - ФОТО

Премьер-лига
(1 голосов)

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В Киеве повредили баннеры Шахтера к презентации новой формы, сорвав эмблему клуба - ФОТО

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

В Киеве повредили два баннера "Шахтера" к презентации новой формы.

С баннеров были сорваны эмблемы донецкого клуба. При этом логотип Puma остался неповрежденным.

Отметим, что "Шахтер" развесил баннеры по Киеву, а также разместил их на стенах национального центра "Украинский дом", где провел демонстрацию новой формы.

В Киеве повредили баннеры Шахтера к презентации новой формы, сорвав эмблему клуба - ФОТО - изображение 1
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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (11)
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Vovan7219 (Киев)
16.07.2021 в 00:31
Ибо не надо наглеть.
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.07.2021 в 00:12
Хай розвішують це в Маріуполі. Згідно прописки.
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0
0
balamyt (Boston)
16.07.2021 в 00:08
Нет дебилизм...Крепчает ..Когда Шахтер представляет Украину в ЛЧ ..все за него болеют ,когда его пред.играют в СБУ тоже нормально..Так кому мешают их Банеры если это Украина..и Донецк в окупации ..как и Крым...А Заря и Таврия кого представлябт тоже Украину ..Нужно перестать искать врагов среди друзей ...А лучше друзей среди врагов..
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+1
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.07.2021 в 00:11
Пєнісову на замітку...
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0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
16.07.2021 в 00:00
Киевские дикари снова взялись за дело
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+1
-3
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
16.07.2021 в 00:06
Повесь в своём селе и радуйся :)
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+2
-1
FC Energy (Новая Каховка)
16.07.2021 в 00:08
Кого ты там бьешь, дружок?) В своих влажных снах разве что. Не забудь трусишки сменить потом, диванный боец (клоун)
+1
-1
Salming (Полтава)
15.07.2021 в 23:55
Потрібно було дописати про імперця та крим. Тоді можливо і не чіпали б
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+1
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
15.07.2021 в 23:50
Пусть твари не наглеют, иначе скоро их бить начнут !!!!
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+6
-4
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
16.07.2021 в 00:06
Я уже бью
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+1
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
15.07.2021 в 23:47
Мабуть вітром здуло.
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+5
-1


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