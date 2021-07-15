В Киеве повредили баннеры Шахтера к презентации новой формы, сорвав эмблему клуба - ФОТО

Нет дебилизм...Крепчает ..Когда Шахтер представляет Украину в ЛЧ ..все за него болеют ,когда его пред.играют в СБУ тоже нормально..Так кому мешают их Банеры если это Украина..и Донецк в окупации ..как и Крым...А Заря и Таврия кого представлябт тоже Украину ..Нужно перестать искать врагов среди друзей ...А лучше друзей среди врагов..