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Коноплянка: Будем грызть землю, чтобы быть первыми в новом сезоне

Премьер-лига
(4 голосов)

Игрок "Шахтера" - о задачах на сезон

Коноплянка: Будем грызть землю, чтобы быть первыми в новом сезоне

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал о подготовке команды к новому сезону.

– Мне больше нравится оранжевый комплект формы. Яркий, цвет "Шахтера".

- Как проходит восстановление?

– Если бы вы видели, как у нас на тренировках язык выпадал, когда 40 градусов и две тренировки – то нелегко. Но уже начал тренироваться в общей группе. Чувствую себя уже слава богу. Стремлюсь набрать форму.

- Де Дзерби сильно гоняет команду?

– Тут не угадаешь, как сказать правильно. Скажу: "Слабо", то завтра доложат и скажут, что надо сильнее. Нет, все отлично.

- Как вам сборная на Евро?

– Горжусь ребятами, супер. Против Англии видели, что у них сильная команда, они были на ходу, поэтому мы сделали максимум того, что могли. Но этот максимум был приятным.

- Задача на сезон?

– Думаю, вы понимаете сами, что мы не можем второй год подряд упускать первое место. Будем грызть землю, чтобы быть первыми, – сказал Коноплянка.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк)
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (19)
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TarasLviv2019 (LVIV)
16.07.2021 в 11:13
скажіть хай просто тренується і забиває голи
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0
0
viajador (то є Кошмарів Ситі )
16.07.2021 в 10:14
Женько-дурнику, навіть якщо какати землею будеш - вже ничо тобі не допоможе.
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+1
-1
football_soccer (Украина)
16.07.2021 в 10:12
так сразу и не вспомнить, когда Коноплянка в клубной карьере последний раз пахал на поле. Наверное, это еще было во времена Днепра.
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+1
0
avatar
ProstoFAN (Донецк)
16.07.2021 в 09:58
Евгений, землю грызть не надо. Просто играйте в футбол, так как Шахтер это обычно делает и мы снова займем свое привычное место чемпионов. В прошлом сезоне система дала сбой, бывает. Может оно и хорошо, а то Динамо уж совсем без побед закисло. Оказали дружескую психологическую поддержку принципиальному сопернику.
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+3
-2
avatar
djeff2015 (Запорожье)
16.07.2021 в 09:38
ну ....это природно...кроты землю грызут. не удивил. играть думаю нужно просто попробовать.
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0
-2
Salming (Полтава)
16.07.2021 в 10:11
Знаете, в этом году одного поймал, по огороду бежал. А так только в норах на крючки
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+1
0
Vantala (Kharkiv)
16.07.2021 в 09:35
Грызть лавку, он хотел сказать?
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+3
-1
avatar
zloyded (Киев)
16.07.2021 в 09:33
Гризун блін Зав'язуй з футболом і не ганьбись!!!
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+3
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
16.07.2021 в 09:11
Я понимаю что вы кроты, но не землю надо грызть а в футбол играть.
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+4
-1
Fishing 555 (Rivne)
16.07.2021 в 08:51
Гризли Коноплянка
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+7
-1
Fishing 555 (Rivne)
16.07.2021 в 08:49
Я ещё мешок земли с камнями передам гризи да только не подавись .
Ответить
+4
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.07.2021 в 08:31
Гризи, але не вдавися.
Ответить
+6
0
alexfc (Киев)
16.07.2021 в 08:29
Жене лучше грызть семечки уже на скамейке запасных. Форму уже давно потерял.
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+9
0
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
16.07.2021 в 08:28
На то они и Чмохтари чтоб грызть.
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+5
-4
Юра с Амура (Дніпро)
16.07.2021 в 08:00
Грызун Кротоплянка...)
Ответить
+10
-3
aleks68
16.07.2021 в 08:12
помолчи лизун дЫнамо
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+4
-11
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
16.07.2021 в 09:24
Алекс-жоп орожденный, брысь под лавку!
+4
-5
aleks68
16.07.2021 в 09:54
петух из санта круз отлижи у суркиса.и не тявкай чмо
+3
-4
Po4eson (Одесса)
16.07.2021 в 08:14
Копибара
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+2
-2


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