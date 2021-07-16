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Коноплянка: Будем грызть землю, чтобы быть первыми в новом сезоне
Игрок "Шахтера" - о задачах на сезон
Фото: ФК Шахтер Донецк
Хавбек "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал о подготовке команды к новому сезону.
– Мне больше нравится оранжевый комплект формы. Яркий, цвет "Шахтера".
- Как проходит восстановление?
– Если бы вы видели, как у нас на тренировках язык выпадал, когда 40 градусов и две тренировки – то нелегко. Но уже начал тренироваться в общей группе. Чувствую себя уже слава богу. Стремлюсь набрать форму.
- Де Дзерби сильно гоняет команду?
– Тут не угадаешь, как сказать правильно. Скажу: "Слабо", то завтра доложат и скажут, что надо сильнее. Нет, все отлично.
- Как вам сборная на Евро?
– Горжусь ребятами, супер. Против Англии видели, что у них сильная команда, они были на ходу, поэтому мы сделали максимум того, что могли. Но этот максимум был приятным.
- Задача на сезон?
– Думаю, вы понимаете сами, что мы не можем второй год подряд упускать первое место. Будем грызть землю, чтобы быть первыми, – сказал Коноплянка.
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