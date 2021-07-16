Кравченко, Савин, Ткачук и еще семь игроков продлили контракты с Металлистом 1925

Новые контракты с "Металлистом 1925" подписали вратарь Денис Сидоренко, полевые игроки Максим Жичиков, Дмитрий Кравченко, Антон Савин, Евгений Ткачук и Сергей Ченбай.

Их предыдущие соглашения с клубом истекли в июне-июле, новые контракты будут действовать до середины следующего года. Особняком стоит Михаил Шершень — защитник продлил трудовой договор на два года.

На полгода, до июня 2022-го, пролонгировали соглашения Артем Габелок, а также самые результативные игроки команды в прошлом сезоне Юрий Батюшин и Виталий Пономарь.

Напомним, "Металлист 1925" по итогам минувшего чемпионата Первой лиги занял 3-е место и завоевал путевку в УПЛ. В 1-м туре нового сезона харьковчане 25 июля сыграют дома с "Рухом".