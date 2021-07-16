  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игрок Шахтера попал в сферу интересов топ-клуба из Италии - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Шахтера попал в сферу интересов топ-клуба из Италии - СМИ

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Итальянцы планируют усилить линию атаки

Игрок Шахтера попал в сферу интересов топ-клуба из Италии - СМИ

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тете может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом пишет журналист PianetaMilan.it Сальваторе Кантоне.

По информации источника, 21-летний бразилец попал в сферу интересов "Милана". Итальянский клуб хочет усилить правый фланг атаки команды и Тете является одним из кандидатов.

Отмечается, что руководство "Милана" уже контактировало с "Шахтером относительно возможного трансфера.

При этом, "россонери" готовы продать 26-летнего Саму Кастильехо, выступающего на правом фланге атаки. Интерес к этому футболисту есть со стороны клубов из Испании.

Напомним, Тете присоединился к "Шахтеру" в 2019 году. В минувшем сезоне бразилец провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Милан Тете
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.07.2021 в 08:29
Біжи, Тете, біжи.
Ответить
0
-5
aleks68
16.07.2021 в 09:51
супряга,миколенко,цыганков и прочие брёвна несмотря на рекламу уже убежали?тупой недоношенный идиот.подбери слюни чучело.
Ответить
+3
-2
avatar
alex 66 (Кременчук)
16.07.2021 в 09:54
Ну ти дурко....він ще не відпрацював гроші які за нього дали, так що нехай працює.
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...