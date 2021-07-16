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Игрок Шахтера попал в сферу интересов топ-клуба из Италии - СМИ
Итальянцы планируют усилить линию атаки
Полузащитник "Шахтера" Тете может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом пишет журналист PianetaMilan.it Сальваторе Кантоне.
По информации источника, 21-летний бразилец попал в сферу интересов "Милана". Итальянский клуб хочет усилить правый фланг атаки команды и Тете является одним из кандидатов.
Ala destra: continuano i contatti per #Tete dello Shakhtar Donetsk. Il #Milan pensa seriamente al brasiliano per fare un upgrade sulla destra. Prima però la cessione di #Castiilejo, che interessa a diversi club spagnoli. ⚽️????????#Calciomercato— Salvatore Cantone (@sa_cantone) July 15, 2021
Отмечается, что руководство "Милана" уже контактировало с "Шахтером относительно возможного трансфера.
При этом, "россонери" готовы продать 26-летнего Саму Кастильехо, выступающего на правом фланге атаки. Интерес к этому футболисту есть со стороны клубов из Испании.
Напомним, Тете присоединился к "Шахтеру" в 2019 году. В минувшем сезоне бразилец провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.
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