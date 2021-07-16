Мариуполь вырвал ничью в товарищеском матче с Бурсаспором

Вчера, 15 июля "Мариуполь" провел свой заключительный спарринг на сборе в Турции. Соперником подопечных Остапа Маркевича стал турецкий "Бурсаспор".

Первый тайм прошел с преимуществом "азовцев", но счет в матче открыли хозяева. На 44-й минуте в ворота Кудрика был назначен пенальти, который реализовал Эмирхан Эйдоган.

На 73-й минуте "Мариуполь" сравнял счет благодаря голу Сергея Чоботенко.

Контрольный матч

"Мариуполь" - "Бурсаспор" 1:1

Голы: Айдоган, 44, (пен), Чоботенко, 73

"Мариуполь": Кудрик (Турбаевский, 46), Стасюк, Чоботенко, Микицей (Удод, игрок на просмотре, 46), Меличенко (Драмбаев, 58), Чех, Петерман (Микитишин, игрок на просмотре, 58), Мишнев (Плакса, 60), Кащук (Топалов, 46), Кулаков (Поталов, 70), Горбунов (Хромей, 60)

Напомним, что в 1-м туре нового сезона УПЛ подопечные Остапа Маркевича сыграют 23 июля со "Львовом".