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Мариуполь вырвал ничью в товарищеском матче с Бурсаспором

Премьер-лига
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Азовцы провели заключительный спарринг на турецком сборе

Мариуполь вырвал ничью в товарищеском матче с Бурсаспором

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Вчера, 15 июля "Мариуполь" провел свой заключительный спарринг на сборе в Турции. Соперником подопечных Остапа Маркевича стал турецкий "Бурсаспор".

Первый тайм прошел с преимуществом "азовцев", но счет в матче открыли хозяева. На 44-й минуте в ворота Кудрика был назначен пенальти, который реализовал Эмирхан Эйдоган.

На 73-й минуте "Мариуполь" сравнял счет благодаря голу Сергея Чоботенко.

Контрольный матч

"Мариуполь" - "Бурсаспор" 1:1

Голы: Айдоган, 44, (пен), Чоботенко, 73

"Мариуполь": Кудрик (Турбаевский, 46), Стасюк, Чоботенко, Микицей (Удод, игрок на просмотре, 46), Меличенко (Драмбаев, 58), Чех, Петерман (Микитишин, игрок на просмотре, 58), Мишнев (Плакса, 60), Кащук (Топалов, 46), Кулаков (Поталов, 70), Горбунов (Хромей, 60)

Напомним, что в 1-м туре нового сезона УПЛ подопечные Остапа Маркевича сыграют 23 июля со "Львовом".

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В статье: ФК Мариуполь Бурсаспор (Бурса)
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