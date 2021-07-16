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Арендованный у Шахтера футболист покинул Металлист 1925

Премьер-лига
(1 голосов)

Харьковчане решили не продлевать аренду игрока

Арендованный у Шахтера футболист покинул Металлист 1925

Фото: ФК Металлист 1925

Новина українською

"Металлист 1925" на своем официальном сайте сообщил об уходе полузащитника Артема Холода.

У 21-летнего футболиста закончилось арендное соглашение и он возвращается в расположение донецкого "Шахтера" U21.

Отметим, что в минувшем сезоне Артем за харьковчан провел 19 матчей, забил 1 гол и сделал результативную передачу.

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В статье: Шахтер U-21 (Донецк) Металлист 1925 (Харьков) Артем Холод
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Источник:
metalist1925.com

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