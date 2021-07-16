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Арендованный у Шахтера футболист покинул Металлист 1925
Харьковчане решили не продлевать аренду игрока
Фото: ФК Металлист 1925
"Металлист 1925" на своем официальном сайте сообщил об уходе полузащитника Артема Холода.
У 21-летнего футболиста закончилось арендное соглашение и он возвращается в расположение донецкого "Шахтера" U21.
Отметим, что в минувшем сезоне Артем за харьковчан провел 19 матчей, забил 1 гол и сделал результативную передачу.
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Источник:metalist1925.com
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