Арендованный у Шахтера футболист покинул Металлист 1925

"Металлист 1925" на своем официальном сайте сообщил об уходе полузащитника Артема Холода.

У 21-летнего футболиста закончилось арендное соглашение и он возвращается в расположение донецкого "Шахтера" U21.

Отметим, что в минувшем сезоне Артем за харьковчан провел 19 матчей, забил 1 гол и сделал результативную передачу.