Рух минимально обыграл клуб Первой лиги в спарринге

В рамках подготовки к новому сезону "Рух" провел контрольный матч с "Прикарпатьем" в Ивано-Франковске. Спарринг завершился минимальной победой для подопечных Ивана Федыка (2:1).

На 22-й минуте хозяева повели в счете благодаря голу Волошиновича. Однако еще до перерыва Альваренга сравнял счет на 65-й минуте. А окончательный результат встречи установил Рунич, который принес победу львовянам.

Контрольный матч

"Рух" - "Прикарпатье" 2:1

Голы: Волошинович, 22 - Альваренга, 44, Рунича, 65.

Предупреждения: Карабин, 71.

Удаление: Карабин, 85 (второе предупреждение)

"Рух": Панькив, Альваренга, Слюбик (Холод, 46), Сыч, Мысык, Варфоломеев, Карабин (Роман, 85), Сапуга, Роман (Квасниця, 71), Рунича, Кондраков.