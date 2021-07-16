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Рух минимально обыграл клуб Первой лиги в спарринге

Премьер-лига
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Львовский клуб выиграл у "Прикарпатья"

Рух минимально обыграл клуб Первой лиги в спарринге

Фото: ФК Рух

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В рамках подготовки к новому сезону "Рух" провел контрольный матч с "Прикарпатьем" в Ивано-Франковске. Спарринг завершился минимальной победой для подопечных Ивана Федыка (2:1).

На 22-й минуте хозяева повели в счете благодаря голу Волошиновича. Однако еще до перерыва Альваренга сравнял счет на 65-й минуте. А окончательный результат встречи установил Рунич, который принес победу львовянам.

Контрольный матч

"Рух" - "Прикарпатье" 2:1

Голы: Волошинович, 22 - Альваренга, 44, Рунича, 65.

Предупреждения: Карабин, 71.

Удаление: Карабин, 85 (второе предупреждение)

"Рух": Панькив, Альваренга, Слюбик (Холод, 46), Сыч, Мысык, Варфоломеев, Карабин (Роман, 85), Сапуга, Роман (Квасниця, 71), Рунича, Кондраков.

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В статье: Рух (Львов) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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