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Рух минимально обыграл клуб Первой лиги в спарринге
Львовский клуб выиграл у "Прикарпатья"
Фото: ФК Рух
В рамках подготовки к новому сезону "Рух" провел контрольный матч с "Прикарпатьем" в Ивано-Франковске. Спарринг завершился минимальной победой для подопечных Ивана Федыка (2:1).
На 22-й минуте хозяева повели в счете благодаря голу Волошиновича. Однако еще до перерыва Альваренга сравнял счет на 65-й минуте. А окончательный результат встречи установил Рунич, который принес победу львовянам.
Контрольный матч
"Рух" - "Прикарпатье" 2:1
Голы: Волошинович, 22 - Альваренга, 44, Рунича, 65.
Предупреждения: Карабин, 71.
Удаление: Карабин, 85 (второе предупреждение)
"Рух": Панькив, Альваренга, Слюбик (Холод, 46), Сыч, Мысык, Варфоломеев, Карабин (Роман, 85), Сапуга, Роман (Квасниця, 71), Рунича, Кондраков.
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