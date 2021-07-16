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Колос - Подолье: смотреть онлайн, видеотрансляция
Руслан Костышин против Виталия Костышина
Фото: ФК Колос
Контрольный матч, 16.07.2021
"Колос" 17:00 "Подолье"
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