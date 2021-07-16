Десна рассталась с двумя защитниками

"Десна" прекратила сотрудничество с защитниками Константиным-Кристианом Димой и Артемом Сухоцким.

21-летний Дима присоединился к черниговскому клубу в январе текущего года. За это время румын провел всего лишь одну встречу.

28-летний Сухоцкий пополнил ряды "северян" в феврале 2021 года. В составе черниговского клуба Артем отличился одной результативной передачей в 10 матчах.

Напомним , "Десну" также покинули Богдан Билошевский, Павел Полегенько, Йоонас Тамм, Ефим Конопля, Максим Имереков, Евгений Паст, Виталий Ермаков, Андрей Гитченко, Владислав Огиря, Александр Волков, Андрей Мостовой и Евгений Чепурненко.