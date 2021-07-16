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Десна рассталась с двумя защитниками

Премьер-лига
(1 голосов)

Команду покинули Дима и Сухоцкий

Десна рассталась с двумя защитниками

Фото: facebook.com/desnafc

Новина українською

"Десна" прекратила сотрудничество с защитниками Константиным-Кристианом Димой и Артемом Сухоцким.

21-летний Дима присоединился к черниговскому клубу в январе текущего года. За это время румын провел всего лишь одну встречу.

28-летний Сухоцкий пополнил ряды "северян" в феврале 2021 года. В составе черниговского клуба Артем отличился одной результативной передачей в 10 матчах.

Напомним , "Десну" также покинули Богдан Билошевский, Павел Полегенько, Йоонас Тамм, Ефим Конопля, Максим Имереков, Евгений Паст, Виталий Ермаков, Андрей Гитченко, Владислав Огиря, Александр Волков, Андрей Мостовой и Евгений Чепурненко.

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В статье: Десна (Чернигов) Артем Сухоцкий Константин Кристиан Дима
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Источник:
ФК Десна

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Комментарии (4)
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Джин Тоник (R)
16.07.2021 в 12:34
Сухоцкого в Мариуполь
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Бутига (Чернигов)
16.07.2021 в 12:13
Не беда.Таких мастеров , на рупь - ведро.
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белорус (Киев)
16.07.2021 в 12:56
ну да, а в защиту поставим Тото и Будковского. Кто из защитников остался вообще????
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Бутига (Чернигов)
16.07.2021 в 13:57
Ломать -не строить.Не переживай ,понабирают не хуже.А вдруг кто-то из новичков выстрелит , и станет вторым Денисом Фаворовым. Дима румын, если не заиграл сразу, значит занимает место украинца.Сухоцкий и в лучшие годы в Заре не мог точно отдать пас, пусть доигрывает во второй лиге.
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