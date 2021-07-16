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Десна рассталась с двумя защитниками
Команду покинули Дима и Сухоцкий
Фото: facebook.com/desnafc
"Десна" прекратила сотрудничество с защитниками Константиным-Кристианом Димой и Артемом Сухоцким.
21-летний Дима присоединился к черниговскому клубу в январе текущего года. За это время румын провел всего лишь одну встречу.
28-летний Сухоцкий пополнил ряды "северян" в феврале 2021 года. В составе черниговского клуба Артем отличился одной результативной передачей в 10 матчах.
Напомним , "Десну" также покинули Богдан Билошевский, Павел Полегенько, Йоонас Тамм, Ефим Конопля, Максим Имереков, Евгений Паст, Виталий Ермаков, Андрей Гитченко, Владислав Огиря, Александр Волков, Андрей Мостовой и Евгений Чепурненко.
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