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Витао: Игроки Шахтера уже понимают идею игры Де Дзерби
Защитнику нравится стиль игры итальянского специалиста
shakhtar.com
Защитник "Шахтера" Витао рассказал о подготовке команды к старту предстоящего сезона.
"Думаю, несколько выходных были очень важными. Мы все-таки провели достаточно интенсивный сбор в Австрии. Эти дни были для восстановления, зарядить батарейку и вернуться вновь на 100% готовыми.
В принципе уже привык к погоде. Все и так знают, что в Бразилии жарко. Конечно, солнце больше изматывает. Но футболисты, как и любой другой, не могут выбрать погоду. Поэтому работать, работать и еще раз работать.
Конечно, игроки уже понимают идею игры Де Дзерби. Нам очень нравится такая игра. Очень много работы с мячом, это важно. Это команда, которая хочет всегда побеждать. Очень важно как можно быстрее адаптироваться и стать лучше. Не дождемся, когда уже начнутся матчи", – сказал Витао.
Напомним, что ранее "Шахтер" не отпустил Витао на Олимпиаду в Токио.
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