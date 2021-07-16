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Витао: Игроки Шахтера уже понимают идею игры Де Дзерби

Премьер-лига
(2 голосов)

Защитнику нравится стиль игры итальянского специалиста

Витао: Игроки Шахтера уже понимают идею игры Де Дзерби

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Витао рассказал о подготовке команды к старту предстоящего сезона.

"Думаю, несколько выходных были очень важными. Мы все-таки провели достаточно интенсивный сбор в Австрии. Эти дни были для восстановления, зарядить батарейку и вернуться вновь на 100% готовыми.

В принципе уже привык к погоде. Все и так знают, что в Бразилии жарко. Конечно, солнце больше изматывает. Но футболисты, как и любой другой, не могут выбрать погоду. Поэтому работать, работать и еще раз работать.

Конечно, игроки уже понимают идею игры Де Дзерби. Нам очень нравится такая игра. Очень много работы с мячом, это важно. Это команда, которая хочет всегда побеждать. Очень важно как можно быстрее адаптироваться и стать лучше. Не дождемся, когда уже начнутся матчи", – сказал Витао.

Напомним, что ранее "Шахтер" не отпустил Витао на Олимпиаду в Токио.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Витао
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Источник:
ФК Шахтер

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