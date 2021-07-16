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Металлист 1925 проиграл Альянсу в контрольном матче
Все голы были забиты в первом тайме
Фото: metalist1925.com
"Металлист 1925" продолжает подготовку к дебюту в УПЛ.
Харьковский клуб уступил в товарищеском матче с "Альянсом" из Первой лиги (1:3). Все голы были забиты в первом тайме.
Контрольный матч
"Металлист 1925" - "Альянс" 1:3
Голы: Дмитренко, 38 - Ярошенко, 12 Шпиренок, 39, Лебеденко, 43
"Металлист 1925": Шелихов (Коваленко Н., 46), Ченбай, Квакич, Ермаков, Коваленко И. (Ременюк, 46), Еногела, Савин, Задерака, Фабиньо (Крыськив, 62, Шершень, 79), Дмитренко, Блажко (Островский, 87).
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