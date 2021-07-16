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Металлист 1925 проиграл Альянсу в контрольном матче

Премьер-лига
(1 голосов)

Все голы были забиты в первом тайме

Металлист 1925 проиграл Альянсу в контрольном матче

Фото: metalist1925.com

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"Металлист 1925" продолжает подготовку к дебюту в УПЛ.

Харьковский клуб уступил в товарищеском матче с "Альянсом" из Первой лиги (1:3). Все голы были забиты в первом тайме.

Контрольный матч

"Металлист 1925" - "Альянс" 1:3

Голы: Дмитренко, 38 - Ярошенко, 12 Шпиренок, 39, Лебеденко, 43

"Металлист 1925": Шелихов (Коваленко Н., 46), Ченбай, Квакич, Ермаков, Коваленко И. (Ременюк, 46), Еногела, Савин, Задерака, Фабиньо (Крыськив, 62, Шершень, 79), Дмитренко, Блажко (Островский, 87).

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Альянс (Липовая Долина)
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Комментарии (1)
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ukatan (Харьковская обл.)
16.07.2021 в 15:29
Некоторые игроки 1925 во втором тайме играли в футболках без номеров. Это команда ПЛ? Неужели уже так нищета зат, пардон, замучила?
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