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Шахтёр показал третью форму
"Горняки" запустили продажу новой экипировки
Фото: ФК Шахтер Донецк
Вчера, 15 июля "Шахтер" презентовал новую игровую форму команды от Puma в "Украинском Доме" в Киеве.
"Оранжево-черные" представили домашний и гостевой комплекты форм, и уже запустили продажу на своем официальном сайте.
Отметим, что в продажу также поступила и третья форма "горняков", которую "Шахтер" не показал во время презентации. Экипировка выполнена в белом цвета и дополнена черными полосами. Эмблема донецкого клуба размещена на задней стороне футболки.
Стоимость всех трех игровых футболок составляет 2 990 гривен, шорты -1 490 гривен. Также в продаже есть реплика: футболки - 1 990 гривен, а шорты - по 890 гривен.
Отметим, что это первый год сотрудничества "Шахтера" с глобальным спортивным брендом Puma. Напомним, ранее стороны заключили пятилетний контракт.
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