Шахтёр показал третью форму

Вчера, 15 июля "Шахтер" презентовал новую игровую форму команды от Puma в "Украинском Доме" в Киеве.

"Оранжево-черные" представили домашний и гостевой комплекты форм, и уже запустили продажу на своем официальном сайте.

Отметим, что в продажу также поступила и третья форма "горняков", которую "Шахтер" не показал во время презентации. Экипировка выполнена в белом цвета и дополнена черными полосами. Эмблема донецкого клуба размещена на задней стороне футболки.

Стоимость всех трех игровых футболок составляет 2 990 гривен, шорты -1 490 гривен. Также в продаже есть реплика: футболки - 1 990 гривен, а шорты - по 890 гривен.

Отметим, что это первый год сотрудничества "Шахтера" с глобальным спортивным брендом Puma. Напомним, ранее стороны заключили пятилетний контракт.

Фото: shop.shakhtar.com