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Шахтёр показал третью форму

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" запустили продажу новой экипировки

Шахтёр показал третью форму

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Вчера, 15 июля "Шахтер" презентовал новую игровую форму команды от Puma в "Украинском Доме" в Киеве.

"Оранжево-черные" представили домашний и гостевой комплекты форм, и уже запустили продажу на своем официальном сайте.

Отметим, что в продажу также поступила и третья форма "горняков", которую "Шахтер" не показал во время презентации. Экипировка выполнена в белом цвета и дополнена черными полосами. Эмблема донецкого клуба размещена на задней стороне футболки.

Стоимость всех трех игровых футболок составляет 2 990 гривен, шорты -1 490 гривен. Также в продаже есть реплика: футболки - 1 990 гривен, а шорты - по 890 гривен.

Отметим, что это первый год сотрудничества "Шахтера" с глобальным спортивным брендом Puma. Напомним, ранее стороны заключили пятилетний контракт.

Шахтёр показал третью форму - изображение 1Шахтёр показал третью форму - изображение 2
Фото: shop.shakhtar.com
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В статье: Шахтер (Донецк) Puma
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (9)
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ProstoFAN (Донецк)
16.07.2021 в 15:33
Чувствуется забота о болельщиках. Форма, я так понял, не игровая, но фанам будет приятнее, чем темную, ее одеть летом.
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0
0
royalstas (Вінниця)
16.07.2021 в 14:35
Біла схоже більше на вболівальницьку. Там Матвієнко видно радіє шо ппц) подругу йому підігнали хорошеньку)
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+1
0
viajador (то є Кошмарів Ситі )
16.07.2021 в 14:58
вболівальницЮ
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0
0
football_soccer (Украина)
16.07.2021 в 15:18
обычно, новую игровую форму презентуют сами же игроки команд. Без посторонних
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
16.07.2021 в 14:06
Нехай Шахтар "покаже" СВОЮ "Донбасс-арену" а не розвішує своє шмаття по чужим містам.
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+1
-3
FC Energy (Новая Каховка)
16.07.2021 в 14:04
Перебор с креативом уже. На груди должна быть эмблема, без этой надписи.
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+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
16.07.2021 в 14:22
на спине - чтобы не зацеловывали эмблему p.s. почему не на трусах (шортах) - впереди по средине?
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0
0
Юра с Амура (Дніпро)
16.07.2021 в 13:13
Скільки ще в нього їх?
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0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
16.07.2021 в 14:02
У пумы почти всегда по 3 комплекта
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+3
-1


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