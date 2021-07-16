Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уже с Минаем и один матч в 9 вечера. УПЛ утвердила расписание второго тура
Расписание 2-го тура
Фото: УПЛ
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 2-го тура Премьер-лиги сезона 2021/22.
30 июля (пятница)
Львов - Шахтер 19:00
Колос - Металлист 1925 21:00
31 июля (суббота)
Минай - Александрия 17:00
Черноморец - Днепр-1 19:30
1 августа (воскресенье)
Мариуполь - Десна 17:00
Динамо - Верес 19:30
Ворскла - Рух 19:30
2 августа (понедельник)
Ингулец - Заря 19:30
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УПЛ
Популярное сейчас
- Шахтёр показал третью форму
- Арендованный у Шахтера футболист покинул Металлист 1925
- Коноплянка: Будем грызть землю, чтобы быть первыми в новом сезоне
- Все спарринги клубов УПЛ: Динамо громит французских любителей, Колос сильнее Львова
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО
- Красотка дня. Невероятная жена Иммобиле эффектно отпраздновала чемпионство Италии. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ещё не специалист (Кривой Рог)
16.07.2021 в 14:27
Ответить
0
0
viajador (то є Кошмарів Ситі )
16.07.2021 в 14:45
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...