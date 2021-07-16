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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уже с Минаем и один матч в 9 вечера. УПЛ утвердила расписание второго тура

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Расписание 2-го тура

Уже с Минаем и один матч в 9 вечера. УПЛ утвердила расписание второго тура

Фото: УПЛ

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 2-го тура Премьер-лиги сезона 2021/22.

30 июля (пятница)

Львов - Шахтер 19:00

Колос - Металлист 1925 21:00

31 июля (суббота)

Минай - Александрия 17:00

Черноморец - Днепр-1 19:30

1 августа (воскресенье)

Мариуполь - Десна 17:00

Динамо - Верес 19:30

Ворскла - Рух 19:30

2 августа (понедельник)

Ингулец - Заря 19:30

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (2)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
16.07.2021 в 14:27
и какого буя 1-го числа 2 матча в одно время?
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viajador (то є Кошмарів Ситі )
16.07.2021 в 14:45
А хто их смотреть будет? На буй кому они нужны.
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