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Павелко: Верю, что власти Львова от эмоций перейдут к действиям по спасению стадиона Украина
В УАФ отреагировали на обращение Львовского облсовета
Президент УАФ Андрей Павелко отреагировал на обращение Львовского облсовета вернуть стадиону "Украина" третью категорию УАФ.
"Одним из главных моих приоритетов, как президента УАФ, является содействие в развитии футбольной инфраструктуры по всей стране и, начиная с 2015 года, для этого уже приложено очень много сил. Ради этой цели идет консолидация усилий УАФ, центральной и местной власти, бизнеса и меценатов в разных регионах.
Верю, что так будет и во Львове. Что местные власти придут в себя и от эмоций перейдут к конкретным действиям по спасению стадиона "Украина", который находится в собственности горсовета.
А итогом этого совершенно ненужного никому искусственного противостояния станет реконструированный современный стадион, на котором будут тренироваться юные воспитанники львовского футбола и проходить новые исторические матчи национальных сборных Украины и наших клубов в УПЛ и еврокубках.
Жаль, что в течение многих лет для этого не было сделано ничего. Что ж, будет сделано теперь – никаких сомнений. И один из крупнейших футбольных центров нашего государства – Львов впишет новые славные страницы в летопись украинского футбола", - написал Павелко у себя на странице в фейсбуке.
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