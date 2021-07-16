Павелко: Верю, что власти Львова от эмоций перейдут к действиям по спасению стадиона Украина

Президент УАФ Андрей Павелко отреагировал на обращение Львовского облсовета вернуть стадиону "Украина" третью категорию УАФ.

"Одним из главных моих приоритетов, как президента УАФ, является содействие в развитии футбольной инфраструктуры по всей стране и, начиная с 2015 года, для этого уже приложено очень много сил. Ради этой цели идет консолидация усилий УАФ, центральной и местной власти, бизнеса и меценатов в разных регионах.

Верю, что так будет и во Львове. Что местные власти придут в себя и от эмоций перейдут к конкретным действиям по спасению стадиона "Украина", который находится в собственности горсовета.