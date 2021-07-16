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Павелко: Верю, что власти Львова от эмоций перейдут к действиям по спасению стадиона Украина

Премьер-лига
(1 голосов)

В УАФ отреагировали на обращение Львовского облсовета

Павелко: Верю, что власти Львова от эмоций перейдут к действиям по спасению стадиона Украина

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко отреагировал на обращение Львовского облсовета вернуть стадиону "Украина" третью категорию УАФ.

"Одним из главных моих приоритетов, как президента УАФ, является содействие в развитии футбольной инфраструктуры по всей стране и, начиная с 2015 года, для этого уже приложено очень много сил. Ради этой цели идет консолидация усилий УАФ, центральной и местной власти, бизнеса и меценатов в разных регионах.

Верю, что так будет и во Львове. Что местные власти придут в себя и от эмоций перейдут к конкретным действиям по спасению стадиона "Украина", который находится в собственности горсовета.

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А итогом этого совершенно ненужного никому искусственного противостояния станет реконструированный современный стадион, на котором будут тренироваться юные воспитанники львовского футбола и проходить новые исторические матчи национальных сборных Украины и наших клубов в УПЛ и еврокубках.

Жаль, что в течение многих лет для этого не было сделано ничего. Что ж, будет сделано теперь – никаких сомнений. И один из крупнейших футбольных центров нашего государства – Львов впишет новые славные страницы в летопись украинского футбола", - написал Павелко у себя на странице в фейсбуке.

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В статье: Андрей Павелко стадион Украина
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Комментарии (7)
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TarasLviv2019 (LVIV)
16.07.2021 в 14:42
От гівнюк який же той Павелко
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+3
0
royalstas (Вінниця)
16.07.2021 в 14:31
Ну це як знущання..... Налив водички будь будь..... А відповідей так і не отримали. За що ж не дали атестацію, що стало причиною, чому не вказали недоліки для усунення і тд?????
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+2
0
avatar
2.dc (Николаев)
16.07.2021 в 14:26
Павелко, "верю" - это не твое, ты не в церкви, чтобы веровать, и словоблудить. Наверняка Президент УАФ должен решать проблему, а не просто держать кулачки на удачу ...
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
16.07.2021 в 14:04
Український футбол і його стадіони потрібно рятувати від таких як Павелко.
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+6
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
16.07.2021 в 14:03
Стикнулися рогами два бронелоби... Закінчиться тим, що Рух переведуть в аматори, а на Україні Садовий організує чергове звалище львівського сміття
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+1
-1
octavi4 (Warszawa)
16.07.2021 в 14:01
Дешёвый сопливый текст...
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+4
0
avatar
2.dc (Николаев)
16.07.2021 в 14:32
) ... да как всегда от П. Драйва навалом, эмоции через край, и НОЛЬ в сухом остатке ... )
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+1
0


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