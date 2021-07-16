Ванат: На каждого соперника настраиваемся одинаково

Нападающий "Динамо" Владислав Ванат поделился эмоциями от победы в контрольном матче против "Эвиана" (3:0), в котором он отметился голом.

- Спасибо Денису Бойко за то, что отдал хорошую голевую передачу. Удалось забить гол. Увидел свободную зону и решил прокинуть между защитниками. Плохо ударил, но мяч так подскочил и вратарь не поймал.

- Волновался ли перед матчем, узнав, что выйдешь с первых минут?

- Нет. Просто думал о том, чтобы сыграть в свою игру.

- Сборники, которые наблюдали за игрой, аплодировали тебе. Скажи, что чувствует молодой футболист, который забивает за киевское "Динамо"?

- Всегда приятно забивать. Хорошо, что забил, продолжаем работать.

- Можно ли сказать, что в "Динамо" обострилась конкуренция на позиции нападающего?

- Конкуренция всегда была и продолжает быть. И это нормально, тем более, в таком клубе, как "Динамо".

- Чувствовалось, что команда соперника ниже классом?

- Мы стараемся на каждого соперника одинаково настраиваться и не смотреть на уровень. Но да, команда чуть ниже классом, хотя нам все равно надо выходить на поле и играть в свой футбол.

- Что говорили тренер и игроки относительно твоего гола?

- Ничего особого не говорили, просто поздравили. Гол забил - и хорошо, главное - продолжать забивать и в официальных играх.

- Сегодня "Динамо" перебазировалось из Франции в Швейцарию. Как на новом месте?

- Хороший отель, отличные условия, все нормально.

- В Швейцарии сейчас дожди, в то время как, в Киеве 35-38 градусов - это способствует работе?

- Мне больше нравится в такую погоду работать, чем в жару, а тут футбольная погода.

- Ждешь предстоящие товарищеские матчи?

- Да, особенно с "Вильярреалом" - победителем Лиги Европы. Приятно будет сыграть против сильных соперников.

- Но им будет тяжелее забить гол?

- Конечно, но нужно к этому стремиться", - сказал Ванат.