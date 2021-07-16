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С нового сезона клубы УПЛ нанесут на свою форму лого УАФ и лозунг "Слава Украине - Героям слава"
Новое правило к игровой форме команд
Фото: УПЛ
УПЛ на своем официальном сайте опубликовала регламент сезона-2021/22.
Согласно пункту 17 статьи 14 раздела II, клубы обязаны наносить на свою игровую форму большое лого Украинской ассоциации футбола (УАФ). На нем – карта Украины с полуостровом Крым и слоган "Слава Украине! Героям слава", который теперь является официальным слоганом УАФ.
Эмблема должна быть размещена по центру на груди: между лого клуба и лого производителя экипировки.
Обязательство распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка страны.
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