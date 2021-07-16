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С нового сезона клубы УПЛ нанесут на свою форму лого УАФ и лозунг "Слава Украине - Героям слава"

Премьер-лига
(3 голосов)

Новое правило к игровой форме команд

С нового сезона клубы УПЛ нанесут на свою форму лого УАФ и лозунг "Слава Украине - Героям слава"

Фото: УПЛ

Новина українською

УПЛ на своем официальном сайте опубликовала регламент сезона-2021/22.

Согласно пункту 17 статьи 14 раздела II, клубы обязаны наносить на свою игровую форму большое лого Украинской ассоциации футбола (УАФ). На нем – карта Украины с полуостровом Крым и слоган "Слава Украине! Героям слава", который теперь является официальным слоганом УАФ.

Эмблема должна быть размещена по центру на груди: между лого клуба и лого производителя экипировки.

Обязательство распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка страны.

С нового сезона клубы УПЛ нанесут на свою форму лого УАФ и лозунг "Слава Украине - Героям слава" - изображение 1
Фото: УПЛ
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В статье: УПЛ
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (5)
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Юра с Амура (Дніпро)
16.07.2021 в 15:26
Только ж нормально нанесите, а не так, как на ЧЕ - он как бы есть, но, чтобы не злить соседа, как бы и ничего нет.
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+3
0
avatar
M&M (Lviv)
16.07.2021 в 15:25
Атомний взрив ватних пуканів
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+3
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
16.07.2021 в 15:18
Очередной бред от УАФ.
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+1
-6
Джин Тоник (R)
16.07.2021 в 15:09
Идиотизм продолжаетсЯ.Чемпионат уже уровня Молдавии,клубы пачками пропадают.Стадионов нет.Ярких игроков в ЧУ нет.Но за то «героям слава».Жесть
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+4
-8
avatar
ascent (Луксор)
16.07.2021 в 15:15
Ну чтобы не забывали кого за это всё благодарить...
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+2
-5


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