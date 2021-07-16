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Рух и Прикарпатье подписали договор о сотрудничестве
Соглашение между клубами касается профессионального и детско-юношеского футбола
Фото: ФК Рух
"Рух" и перволиговое "Прикарпатье" подписали договор о сотрудничестве.
Меморандум между клубами касается профессионального и детско-юношеского футбола.
Подписание договора состоялось сразу по завершению товарищеского матча между командами. Клубы договорились проводить совместные детские турниры и обмениваться тренерским опытом. Кроме того, самые талантливые воспитанники Ивано-Франковского футбола смогут попробовать свои силы в командах "Руха".
Сотрудничество между клубами будет осуществляться в следующих направлениях:
- обмен профессиональными футболистами между командами клубов на правах аренды или полного перехода;
- использование в интересах двух сторон инфраструктурных объектов, находящихся в собственности или распоряжении каждой из Сторон;
- организация товарищеских матчей и турниров с привлечением к участию профессиональных и детско-юношеских команд обеих Сторон;
- организация и осуществление селекционной работы, поиска и отбора перспективных юных футболистов, их обучение и подготовка для выступлений в клубном профессиональном футболе и за сборные команды Украины разных возрастов.
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