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Рух и Прикарпатье подписали договор о сотрудничестве

Премьер-лига
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Соглашение между клубами касается профессионального и детско-юношеского футбола

Рух и Прикарпатье подписали договор о сотрудничестве

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Рух" и перволиговое "Прикарпатье" подписали договор о сотрудничестве.

Меморандум между клубами касается профессионального и детско-юношеского футбола.

Подписание договора состоялось сразу по завершению товарищеского матча между командами. Клубы договорились проводить совместные детские турниры и обмениваться тренерским опытом. Кроме того, самые талантливые воспитанники Ивано-Франковского футбола смогут попробовать свои силы в командах "Руха".

Сотрудничество между клубами будет осуществляться в следующих направлениях:

  • обмен профессиональными футболистами между командами клубов на правах аренды или полного перехода;
  • использование в интересах двух сторон инфраструктурных объектов, находящихся в собственности или распоряжении каждой из Сторон;
  • организация товарищеских матчей и турниров с привлечением к участию профессиональных и детско-юношеских команд обеих Сторон;
  • организация и осуществление селекционной работы, поиска и отбора перспективных юных футболистов, их обучение и подготовка для выступлений в клубном профессиональном футболе и за сборные команды Украины разных возрастов.
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В статье: Рух (Львов) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Источник:
ФК Рух

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