Рух и Прикарпатье подписали договор о сотрудничестве

"Рух" и перволиговое "Прикарпатье" подписали договор о сотрудничестве.

Меморандум между клубами касается профессионального и детско-юношеского футбола.

Подписание договора состоялось сразу по завершению товарищеского матча между командами. Клубы договорились проводить совместные детские турниры и обмениваться тренерским опытом. Кроме того, самые талантливые воспитанники Ивано-Франковского футбола смогут попробовать свои силы в командах "Руха".

Сотрудничество между клубами будет осуществляться в следующих направлениях: