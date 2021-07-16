Дубинчак: Тактика Эвиана при угловых не запутала - я стоял на штанге

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак рассказал о контрольном поединке с французским "Эвианом" (3:0) .

- Как встретили сборников?

- Они вернулись с хорошим результатом, все были рады их видеть. Отличное настроение.

- Вы сыграли против "Эвиана", который выступает в пятой лиге Франции. Имеет ли значение, какой чемпионат представляет соперник или это не главное?

- Нет, тренер дает задание держать темп, играть в свою игру, налаживать взаимосвязи на поле. Стараемся смотреть не на соперника, а на себя.

- Было интересно наблюдать за исполнением стандартов "Эвиана"…

- Вы имеете в виду, как они разбегались из-за штрафной? Это неплохая тактика.

- Тебя это запутало?

- Меня - нет. Я стоял на штанге.

- Денис Бойко отдал свою первую голевую передачу за долгое время…

- Поздравляю, в том эпизоде и Ванат здорово сыграл.

- Как коллеги воспринимают молодых игроков?

- Все понимают, все через это проходят. Нет никакого давления, наоборот, старшие партнеры по команде стараются поддержать, подсказать. Думаю, молодым ребятам сейчас легко.

- Леднев сразу забил, как дал нам интервью.

- Он уже забил четвертый мяч. Достаточно хорошо выступает на этих сборах, он молодец, старается, много работает.

- Это значит, что в следующем матче ты забьешь.

- Постараюсь, было бы хорошо, конечно.

- В первом тайме вы с Тымчиком развивали атаки на фланге. Во втором тайме было тяжело ввиду состояния поля?

- Да, поле немного тяжелое, много кочек, поэтому непросто было контролировать мяч, где-то может и сказалось качество поля.

- Соперник играл агрессивно, они старались противостоять не за счет техники, а за счет физических данных, желания?

- Конечно, они ниже нас уровнем, французы могли завладеть преимуществом только за счет желания, единоборств, менее футбольных моментов, старались играть на этих качествах.

- Как тебе де Пена на позиции левого защитника?

- Он хороший левша, у него развита левая нога, поэтому, думаю, ему не тяжело играть. Тем более с такой командой, французы немного атаковали.