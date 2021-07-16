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Дубинчак: Тактика Эвиана при угловых не запутала - я стоял на штанге
Защитник рассказал о недавнем спарринге с французскими аматорами
fcdynamo.kiev.ua
Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак рассказал о
- Как встретили сборников?
- Они вернулись с хорошим результатом, все были рады их видеть. Отличное настроение.
- Вы сыграли против "Эвиана", который выступает в пятой лиге Франции. Имеет ли значение, какой чемпионат представляет соперник или это не главное?
- Нет, тренер дает задание держать темп, играть в свою игру, налаживать взаимосвязи на поле. Стараемся смотреть не на соперника, а на себя.
- Было интересно наблюдать за исполнением стандартов "Эвиана"…
- Вы имеете в виду, как они разбегались из-за штрафной? Это неплохая тактика.
- Тебя это запутало?
- Меня - нет. Я стоял на штанге.
- Денис Бойко отдал свою первую голевую передачу за долгое время…
- Поздравляю, в том эпизоде и Ванат здорово сыграл.
- Как коллеги воспринимают молодых игроков?
- Все понимают, все через это проходят. Нет никакого давления, наоборот, старшие партнеры по команде стараются поддержать, подсказать. Думаю, молодым ребятам сейчас легко.
- Леднев сразу забил, как дал нам интервью.
- Он уже забил четвертый мяч. Достаточно хорошо выступает на этих сборах, он молодец, старается, много работает.
- Это значит, что в следующем матче ты забьешь.
- Постараюсь, было бы хорошо, конечно.
- В первом тайме вы с Тымчиком развивали атаки на фланге. Во втором тайме было тяжело ввиду состояния поля?
- Да, поле немного тяжелое, много кочек, поэтому непросто было контролировать мяч, где-то может и сказалось качество поля.
- Соперник играл агрессивно, они старались противостоять не за счет техники, а за счет физических данных, желания?
- Конечно, они ниже нас уровнем, французы могли завладеть преимуществом только за счет желания, единоборств, менее футбольных моментов, старались играть на этих качествах.
- Как тебе де Пена на позиции левого защитника?
- Он хороший левша, у него развита левая нога, поэтому, думаю, ему не тяжело играть. Тем более с такой командой, французы немного атаковали.
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