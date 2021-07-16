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Динамовский сборники приступили к тренировкам с командой
Киевляне работают в полном составе
fcdynamo.kiev.ua
15 июля динамовские сборники, которые принимали участие в Евро-2020,
А уже вечером того же дня, после спарринга с "Эвианом" (3:0), приступили к первой тренировке после мини-отпуска.
Украинские сборники тренировались в компании тех игроков, которые не принимали участия в игре с "Эвианом". После разминки, которую провел тренер по физподготовке Виталий Кулыба, группа перешла к работе с мячом в квадратах, направленной на удержание.
Вместе с украинскими сборниками к работе на сборе присоединился и ассистент Мирчи Луческу Огнен Вукоевич, который был в тренерском штабе сборной Хорватии на Евро-2020.
В пятницу динамовские сборники продолжат втягивание в работу на сборе, а в субботу "Динамо" проведет очередной контрольный матч – с французской "Ниццей".
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