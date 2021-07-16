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"Вам тут не рады". Группировка ультрас Динамо взяла ответственность за порванные баннеры Шахтера

Премьер-лига
Обновлено
(6 голосов)

Экспансия горняков в Киеве нравится не всем

"Вам тут не рады". Группировка ультрас Динамо взяла ответственность за порванные баннеры Шахтера

facebook.com/wbc.kyiv

Новина українською

Вчера "Шахтер" в Киеве провел презентацию новой формы на сезон.

Клуб провел агрессивную рекламную компанию, развесив баннеры по Киеву, а также разместил их на стенах национального центра "Украинский дом", где провел демонстрацию новой формы.

Впрочем, экспансия "горняков" понравилась не всем - с некоторых баннеров были сорваны эмблемы донецкого клуба. При этом логотип Puma остался неповрежденным.

Ответственность за данный перфоманс взяла на себя ультрас-группировка "Динамо" WBC.

Данная группировка опубликовали в своих соцсетях порванные баннеры "Шахтера" с подписью "Вам тут не рады".

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (20)
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kotіgorok (Чернiгiв)
16.07.2021 в 19:20
Цигана вже забулись :)
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0
0
Lithium (Киев)
16.07.2021 в 19:20
В М А Р И У П О Л ь ! ! !
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
16.07.2021 в 19:19
обычное поведение фанатов одного клуба с символикой другого, априори вражеского, в своем городе. Так же поступили бы в Ливерпуле с символикой МЮ, в Мадриде - барселоны, и тд
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+1
0
Pianist (Киев)
16.07.2021 в 19:13
Донецкие, валите из Киева! Валите на**й!Правильно сделали. Давно пора…
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+1
-3
филанкрот (donetsk)
16.07.2021 в 19:18
спочатку ти
Ответить
+1
-1
GRaFkiyv (Фриско)
16.07.2021 в 19:11
Лондон, гуд бай,Лондон, прощай...
Ответить
+2
0
FC Energy (Новая Каховка)
16.07.2021 в 19:11
Так и думал, альтернативно одарённые любители сов, которые только орут и ломают
Ответить
+1
-5
avatar
Просто Квашин (Харьков)
16.07.2021 в 19:12
А ты гомик с Донбасса ???
Ответить
+1
-2
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
16.07.2021 в 19:15
Гомік тут здається лише ти.
+1
-1
FC Energy (Новая Каховка)
16.07.2021 в 19:16
П#дорасов подобных себе на форуме ищешь? Это не ко мне.
0
0
Igor1010 (Вінниця)
16.07.2021 в 19:06
Продудели Донецк в гудок, с сепарами фоткались - да Пятов?, а теперь в Киев всем кодлом припёрлись.... Нахер с пляжа....
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+5
-1
oda1979 (Запорожье)
16.07.2021 в 19:05
Ха-ха…встретились как то два киевских идиота Шахтер и ДК:))
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0
-6
avatar
Просто Квашин (Харьков)
16.07.2021 в 19:13
... поймали пробегающего oda1979 (Запорожье) и жестко изнасиловали .....
Ответить
0
-1
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
16.07.2021 в 19:16
Як завжди, про гомосятину...
+1
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
16.07.2021 в 19:03
В очередной раз показали,что не люди,а дебилы. Хорошо, что не все болелы ДК такие дегенераты.П.С.: если Шахтёр уйдёт,то УПЛ станет окончательно хутор- лигой.
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+1
-6
LEVgcUqs (Чернігів)
16.07.2021 в 19:11
Да швидше б він пішов куди небудь у Бразилію, або Італію, йому всеодно де реалізовувути проект ахметки, палкіна купи- продай
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+2
-2
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Просто Квашин (Харьков)
16.07.2021 в 18:58
Охреневшие донецкие твари,потеряли нюх.... Мли Ахметов хочет начать войну в Киеве, когда тварей будем вілавливать и жестко бить.....
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+4
-3
balamyt (Boston)
16.07.2021 в 19:13
Так вы же Шахтер в Харькове тоже принимали ..Откуда такая ненависть ко Всем..Не все же они сепаратисты ..Они и в Харькове и Одессе были и есть..Нужно включить Мозги ..если они еще есть..и не искать врагов среди друзей ...а Друзей среди врагов..Иначе будит полный пиз..ец Всем..Мы дрались дрались...пока не сравнялись..
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+2
0
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kotіgorok (Чернiгiв)
16.07.2021 в 19:17
Валити ти їх можеш хіба шоб у дупу поцьомати.
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
16.07.2021 в 19:20
У вам тут целая секта бойцов) заняться больше нечем, только на форумах гадите, болезные.
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0
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