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"Вам тут не рады". Группировка ультрас Динамо взяла ответственность за порванные баннеры Шахтера
Экспансия горняков в Киеве нравится не всем
facebook.com/wbc.kyiv
Вчера "Шахтер" в Киеве провел презентацию новой формы на сезон.
Клуб провел агрессивную рекламную компанию, развесив баннеры по Киеву, а также разместил их на стенах национального центра "Украинский дом", где провел демонстрацию новой формы.
Впрочем, экспансия "горняков" понравилась не всем -
Ответственность за данный перфоманс взяла на себя ультрас-группировка "Динамо" WBC.
Данная группировка опубликовали в своих соцсетях порванные баннеры "Шахтера" с подписью "Вам тут не рады".
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