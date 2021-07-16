"Вам тут не рады". Группировка ультрас Динамо взяла ответственность за порванные баннеры Шахтера

Вчера "Шахтер" в Киеве провел презентацию новой формы на сезон.

Клуб провел агрессивную рекламную компанию, развесив баннеры по Киеву, а также разместил их на стенах национального центра "Украинский дом", где провел демонстрацию новой формы.

Впрочем, экспансия "горняков" понравилась не всем - с некоторых баннеров были сорваны эмблемы донецкого клуба . При этом логотип Puma остался неповрежденным.

Ответственность за данный перфоманс взяла на себя ультрас-группировка "Динамо" WBC.

Данная группировка опубликовали в своих соцсетях порванные баннеры "Шахтера" с подписью "Вам тут не рады".