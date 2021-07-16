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Марлон: Переход в Барселону - уникальное чувство. Как будто у тебя родился ребенок

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник Шахтера рассказал о своем каталонском опыте

Марлон: Переход в Барселону - уникальное чувство. Как будто у тебя родился ребенок

90min.com

Новина українською

Новичок "Шахтера" Марлон, который непродолжительное время были игроком "Барселоны", рассказал об опыте, полученном в каталонском клубе.

"Перейти в "Барселону" - это уникальное чувство. Это, наверное, больше, чем реализация мечты. Как будто у тебя родился ребенок. Это было нереально и очень приятно.

Но теперь в "Шахтере" я надеюсь, что мы сможем порадовать болельщиков своей игрой. Будем работать и увидимся на стадионе", - сказал Марлон.

Напомним, что Марлон сыграл за первую команду каталонцев 3 матча, не сумев закрепиться в основе.

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В статье: Барселона Шахтер (Донецк) Марлон
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Комментарии (2)
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
16.07.2021 в 18:26
символічні слова бо в барсі є "дитина" - карлік, який внаслідок аутизму застяг в підлітковому віці розвитку.він як мавпа з гранатою грається впливом, а страждає команда, бо золотих м'ячів малому надавали й грошей, щоб не дувся
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-3
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MES QUE UN CLUB
16.07.2021 в 18:53
А ты на папку своего очень обижаешься, что мозгов недодал своему родившемуся недорозумению аплодисменту?
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0
-1


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