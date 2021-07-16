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Марлон: Переход в Барселону - уникальное чувство. Как будто у тебя родился ребенок
Защитник Шахтера рассказал о своем каталонском опыте
90min.com
Новичок "
"Перейти в "Барселону" - это уникальное чувство. Это, наверное, больше, чем реализация мечты. Как будто у тебя родился ребенок. Это было нереально и очень приятно.
Но теперь в "Шахтере" я надеюсь, что мы сможем порадовать болельщиков своей игрой. Будем работать и увидимся на стадионе", - сказал Марлон.
Напомним, что Марлон сыграл за первую команду каталонцев 3 матча, не сумев закрепиться в основе.
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