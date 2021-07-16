Марлон: Переход в Барселону - уникальное чувство. Как будто у тебя родился ребенок

Новичок " Шахтера " Марлон, который непродолжительное время были игроком "Барселоны", рассказал об опыте, полученном в каталонском клубе.

"Перейти в "Барселону" - это уникальное чувство. Это, наверное, больше, чем реализация мечты. Как будто у тебя родился ребенок. Это было нереально и очень приятно.

Но теперь в "Шахтере" я надеюсь, что мы сможем порадовать болельщиков своей игрой. Будем работать и увидимся на стадионе", - сказал Марлон.