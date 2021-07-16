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Хавбек Днепра-1 Вакулко перешел в Ригу

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

На правах свободного агента

Хавбек Днепра-1 Вакулко перешел в Ригу

rigafc.lv

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Юрий Вакулко продолжит карьеру в ФК "Рига".

Латвийский клуб объявил о подписании контракта с 23-летним хавбеком, при этом не сообщая об условиях.

А вот портал Transfermarkt пишет о том, что Вакулко перешел в "Ригу" на правах свободного агента, а его контракт рассчитан до конца 2021 года.

Напомним, что футболист является воспитанником одесского футбола. В 2014 перебрался в "Днепр", также в Украине поиграл в киевском "Арсенале" и "Днепре-1".

В "Днепр-1" перешел летом 2019 и за два года провел за днепрян 29 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

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В статье: Юрий Вакулко СК Днепр-1 ФК Рига
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Источник:
ФК Рига

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Комментарии (2)
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Evgenariys (Чернигов)
16.07.2021 в 21:11
жесть какая, был же перспективным
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Джин Тоник (R)
16.07.2021 в 20:00
Жаль,никакой стал в последнее время.Лучше бы в Кривбасс пошел или Волынь
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