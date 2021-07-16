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Хавбек Днепра-1 Вакулко перешел в Ригу
На правах свободного агента
rigafc.lv
Полузащитник "
Латвийский клуб объявил о подписании контракта с 23-летним хавбеком, при этом не сообщая об условиях.
А вот портал Transfermarkt пишет о том, что Вакулко перешел в "Ригу" на правах свободного агента, а его контракт рассчитан до конца 2021 года.
Напомним, что футболист является воспитанником одесского футбола. В 2014 перебрался в "Днепр", также в Украине поиграл в киевском "Арсенале" и "Днепре-1".
В "Днепр-1" перешел летом 2019 и за два года провел за днепрян 29 матчей, в которых отметился двумя ассистами.
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