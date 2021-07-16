Хавбек Днепра-1 Вакулко перешел в Ригу

Полузащитник " Днепра-1 " Юрий Вакулко продолжит карьеру в ФК "Рига".

Латвийский клуб объявил о подписании контракта с 23-летним хавбеком, при этом не сообщая об условиях.

А вот портал Transfermarkt пишет о том, что Вакулко перешел в "Ригу" на правах свободного агента, а его контракт рассчитан до конца 2021 года.

Напомним, что футболист является воспитанником одесского футбола. В 2014 перебрался в "Днепр", также в Украине поиграл в киевском "Арсенале" и "Днепре-1".

В "Днепр-1" перешел летом 2019 и за два года провел за днепрян 29 матчей, в которых отметился двумя ассистами.