Рух будет проводить домашние матчи на стадионе Шухевича в Тернополе

Львовский " Рух " заявил тернопольской городской стадион имени Романа Шухевича, как резервную домашнюю арену.

Соответствующее письмо руководство "Руха" направило в Украинскую ассоциацию футбола и Украинской Премьер-лигу.

Основным домашним стадионом клуба продолжает оставаться "Украина", который был заявлен УАФ при прохождении процедуры аттестации на новый сезон и на тот момент был в перечне стадионов 3-й категории.

В письме УАФ "Рух" просит предоставить перечень недостатков стадиона "Украина", которые служили базовой основанием для решения о лишении стадиона 3-й категории и гарантирует после получения такого перечня устранить соответствующие недостатки для соответствия стадиона "Украина" 3-й категории.

Напомним, что в минувшем сезоне тернопольский стадион принимал финал Кубка Украины.