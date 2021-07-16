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Рух будет проводить домашние матчи на стадионе Шухевича в Тернополе
На Арену Львов клуб категорически отказывается возвращаться
fcnyva.com
Львовский "
Соответствующее письмо руководство "Руха" направило в Украинскую ассоциацию футбола и Украинской Премьер-лигу.
Основным домашним стадионом клуба продолжает оставаться "Украина", который был заявлен УАФ при прохождении процедуры аттестации на новый сезон и на тот момент был в перечне стадионов 3-й категории.
В письме УАФ "Рух" просит предоставить перечень недостатков стадиона "Украина", которые служили базовой основанием для решения о лишении стадиона 3-й категории и гарантирует после получения такого перечня устранить соответствующие недостатки для соответствия стадиона "Украина" 3-й категории.
Напомним, что в минувшем сезоне тернопольский стадион принимал финал Кубка Украины.
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