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Рух будет проводить домашние матчи на стадионе Шухевича в Тернополе

Премьер-лига
(4 голосов)

На Арену Львов клуб категорически отказывается возвращаться

Рух будет проводить домашние матчи на стадионе Шухевича в Тернополе

fcnyva.com

Новина українською

Львовский "Рух" заявил тернопольской городской стадион имени Романа Шухевича, как резервную домашнюю арену.

Соответствующее письмо руководство "Руха" направило в Украинскую ассоциацию футбола и Украинской Премьер-лигу.

Основным домашним стадионом клуба продолжает оставаться "Украина", который был заявлен УАФ при прохождении процедуры аттестации на новый сезон и на тот момент был в перечне стадионов 3-й категории.

В письме УАФ "Рух" просит предоставить перечень недостатков стадиона "Украина", которые служили базовой основанием для решения о лишении стадиона 3-й категории и гарантирует после получения такого перечня устранить соответствующие недостатки для соответствия стадиона "Украина" 3-й категории.

Напомним, что в минувшем сезоне тернопольский стадион принимал финал Кубка Украины.

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В статье: Городской стадион Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (15)
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янковский ян (Запорожье)
16.07.2021 в 19:15
Не люблю Рух. Но сейчас я согласен с их действиями
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0
0
Лекарь (село Дарница)
16.07.2021 в 19:08
В этом конфликте я на стороне Руха. Может быть Козловский и *удак, но тут псы павелки совсем оборзели. Так что не стоит сниматься с Чемпионата, надо дрючить павелку и его песиков всеми доступными способами
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
16.07.2021 в 19:10
Гельзин уже подрючил, пока все остальные помалкивали и ждали что будет дальше
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
16.07.2021 в 19:12
Гельзин совершил несколько ошибок, этого ему не простили.
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
16.07.2021 в 19:14
каких например, обложил всех куями в прямом эфире? павелки тупо взяли и уничтожили отдельно взятый клуб и его владельца, который реально любит футбол. хоть сам и браток с данецка
+1
0
Ten0N (Leopolis)
16.07.2021 в 19:05
Вахахаха))) Ото розвалили павелка, як дешеву шльондру.
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+3
0
avatar
Kalina ua (Sumy)
16.07.2021 в 19:05
Козловский молодец., надо было заявить на ст Банникова.
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
16.07.2021 в 19:03
погуглил расстояние от Львова до Тернополя - 130 кємє, мда. А шо там со стадионом Скиф, на который павелка отправил играть Рух, когда на Арене играла сборная? Если бы Козловский попытался заявить его, то павелка швиденько признал бы его "непригодным", как и Украину?
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0
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
16.07.2021 в 19:01
Минулого року, коли забороняли Ниві грати на стадіоні, основним аргументом було те, що на стадіоні нема підігріву. Матчі прем'єр ліги проходять пізньої осені, як тоді бути? Або підігрів є і чиновники забрехалися, або як тоді цьому стадіону присвоїли третю категорію?
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
16.07.2021 в 19:12
они даже успели забрехаться по поводу того, о чем они забрехались ранее
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0
0
Laborer (Dnipro)
16.07.2021 в 18:49
Теперь стоит ожидать присвоение 2-й категории уже стадиону в Тернополе?)
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+6
0
Technical
16.07.2021 в 18:46
То зніматись передумали вже?
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+1
-2
TarasLviv2019 (LVIV)
16.07.2021 в 18:41
Якщо Козловський сі обідив, то це вже надовго..принциповий чувак. ..але дивно, що 8 тисяч доларів на матч він зажав.. ну і Певелко гівнюк.
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+3
-1
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Maxam (Чернівці)
16.07.2021 в 18:35
Бала жаба гадюку
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+1
-2
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Просто Квашин (Харьков)
16.07.2021 в 18:56
Гадюка проти не була....
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