Динамо может выкупить Шкурина за 1 млн евро

На днях киевское "Динамо" арендовало у московского ЦСКА форварда Илью Шкурина .

Аренда рассчитана на один сезон, однако у киевлян будет право выкупа игрока.

При этом, по информации "Футбол 24", стоимость выкупа контракта футболиста будет составлять 1 миллион евро. ЦСКА в свое время приобрел форварда у "Динамо" Брест за 500 тысяч евро.

Добавим, что 21-летний футболист проводит сбор с киевской командой, где уже успел забить два гола в спаррингах.