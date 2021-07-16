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Динамо может выкупить Шкурина за 1 млн евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Вполне подъемная сумма для киевлян

Динамо может выкупить Шкурина за 1 млн евро

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

На днях киевское "Динамо" арендовало у московского ЦСКА форварда Илью Шкурина.

Аренда рассчитана на один сезон, однако у киевлян будет право выкупа игрока.

При этом, по информации "Футбол 24", стоимость выкупа контракта футболиста будет составлять 1 миллион евро. ЦСКА в свое время приобрел форварда у "Динамо" Брест за 500 тысяч евро.

Добавим, что 21-летний футболист проводит сбор с киевской командой, где уже успел забить два гола в спаррингах.

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В статье: ЦСКА (Москва) Динамо (Киев) Илья Шкурин
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Источник:
football24

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Комментарии (10)
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Fishing 555 (Rivne)
16.07.2021 в 22:10
Пока у руля Динамо Сурок ждать чего-то не придётся он будет набирать всякую дрянь.
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.07.2021 в 22:02
Если меньше 10лямов даже не рассматривают варианты для продажи своих талантов, то куда они будут ставить в состав этих Шкуриных и чернявых которых набрали у соседей?
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0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.07.2021 в 21:52
Больше нет где для Динамо брать талантов! Селекция чётко направлена!
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+1
-1
Fishing 555 (Rivne)
16.07.2021 в 22:12
Пока у руля Динамо Сурок ждать чего-то толкового не придётся он будет подписывать всякую дрянь.
Ответить
0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
16.07.2021 в 21:42
Суркис не сепаратист ? А да они все в Шахтере.а где киевские патриоты? Ау))
Ответить
+3
-2
avatar
ascent (Луксор)
16.07.2021 в 21:11
Героям слава?
Ответить
+4
-5
Fishing 555 (Rivne)
16.07.2021 в 22:14
Каким героям? Тем что досих пор ничего выиграть не могут. Позор.
Ответить
0
0
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
16.07.2021 в 20:45
Парашцi мiльон євро сплатити пiд час вiйни... Цих грошей вистачило би на 100 годин льоту нашим винищувачам. А сєпари, звiсно, Шахтарi?
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+5
-8
Salming (Полтава)
16.07.2021 в 21:19
Суммарно торговый оборот между Украиной и Союзным государством составил в прошлом году 11,4 млрд долл. И это не намного меньше нашего торгового партнера номер один – Китая с 15,4 млрд. дол. и существенно больше партнера № 2 – Германии с 7,4 млрд. дол.
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+2
0
Fishing 555 (Rivne)
16.07.2021 в 22:15
Зато олигархи отъели морды. Как кабаны!
0
0


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