Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо может выкупить Шкурина за 1 млн евро
Вполне подъемная сумма для киевлян
fcdynamo.kiev.ua
На днях киевское "Динамо"
Аренда рассчитана на один сезон, однако у киевлян будет право выкупа игрока.
При этом, по информации "Футбол 24", стоимость выкупа контракта футболиста будет составлять 1 миллион евро. ЦСКА в свое время приобрел форварда у "Динамо" Брест за 500 тысяч евро.
Добавим, что 21-летний футболист проводит сбор с киевской командой, где уже успел забить два гола в спаррингах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:football24
Популярное сейчас
- Сака: Как только я не забил пенальти, то сразу понял - будет хейт
- Ворскла - КуПС и другие. Сформированы все пары второго квалификационного раунда Лиги конференций
- Десна рассталась с двумя защитниками
- Экс-игрок сине-желтых после вояжа в Испанию хочет вернуться в украинский футбол
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО
- Красотка дня. Эффектная девушка Виктора Коваленко кайфует от жизни в Италии. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Fishing 555 (Rivne)
16.07.2021 в 22:10
Ответить
0
0
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.07.2021 в 22:02
Ответить
0
-1
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.07.2021 в 21:52
Ответить
+1
-1
Fishing 555 (Rivne)
16.07.2021 в 22:12
Ответить
0
0
таврия19752009 (симферополь)
16.07.2021 в 21:42
Ответить
+3
-2
ascent (Луксор)
16.07.2021 в 21:11
Ответить
+4
-5
Fishing 555 (Rivne)
16.07.2021 в 22:14
Ответить
0
0
kotіgorok (Чернiгiв)
16.07.2021 в 20:45
Ответить
+5
-8
Salming (Полтава)
16.07.2021 в 21:19
Ответить
+2
0
Fishing 555 (Rivne)
16.07.2021 в 22:15
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...