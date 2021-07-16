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Десна подписала уже второго экс-игрока Олимпика
Денис Цымбалюк перебрался в Чернигов
desna.football
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Им стал защитник Денис Цымбалюк, с которым подписано соглашение на два года.
25-летний защитник является воспитанником "Олимпика", за который и играл до недавнего момента. Всего за донецкую команду он провел 91 игру и забил один гол.
Напомним, что в летнее межсезонье "Десна" подписала защитников Евгения Селина и Александра Сафронова, полузащитника Тараса Завийского, а также продлила контракт с хавбеком Егором Картушовым.
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