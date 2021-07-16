Десна подписала уже второго экс-игрока Олимпика

" Десна " объявила о подписании очередного летнего новичка.

Им стал защитник Денис Цымбалюк, с которым подписано соглашение на два года.

25-летний защитник является воспитанником "Олимпика", за который и играл до недавнего момента. Всего за донецкую команду он провел 91 игру и забил один гол.

Напомним, что в летнее межсезонье "Десна" подписала защитников Евгения Селина и Александра Сафронова, полузащитника Тараса Завийского, а также продлила контракт с хавбеком Егором Картушовым.