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Десна подписала уже второго экс-игрока Олимпика

Премьер-лига
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Денис Цымбалюк перебрался в Чернигов

Десна подписала уже второго экс-игрока Олимпика

desna.football

Новина українською

"Десна" объявила о подписании очередного летнего новичка.

Им стал защитник Денис Цымбалюк, с которым подписано соглашение на два года.

25-летний защитник является воспитанником "Олимпика", за который и играл до недавнего момента. Всего за донецкую команду он провел 91 игру и забил один гол.

Напомним, что в летнее межсезонье "Десна" подписала защитников Евгения Селина и Александра Сафронова, полузащитника Тараса Завийского, а также продлила контракт с хавбеком Егором Картушовым.

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В статье: Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Евгений Цымбалюк
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