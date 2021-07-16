Черноморец поборется с Кривбассом за Хобленко

Нападающий Алексей Хобленко, находившийся в краткосрочной аренде в норвежском "Стабеке", вернулся в Украину, где рассматривает варианты дальнейшей карьеры.

Ранее сообщалось, что игрока хочет арендовать "Кривбасс" .

Впрочем, к нападающего есть еще вариант в Украине – форварда хотел бы заполучить и "Черноморец".

Сам Хобленко с принятием окончательного решения пока не спешит, взяв время на раздумья.

Напомним, что в составе "Стабека" Хобленко провел 4 матча, результативными действиями не отметился.