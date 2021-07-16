Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец поборется с Кривбассом за Хобленко
Форвард взял время на раздумье
scdnipro1.com.ua
Нападающий Алексей Хобленко, находившийся в краткосрочной аренде в норвежском "Стабеке", вернулся в Украину, где рассматривает варианты дальнейшей карьеры.
Ранее сообщалось, что
Впрочем, к нападающего есть еще вариант в Украине – форварда хотел бы заполучить и "Черноморец".
Сам Хобленко с принятием окончательного решения пока не спешит, взяв время на раздумья.
Напомним, что в составе "Стабека" Хобленко провел 4 матча, результативными действиями не отметился.
Популярное сейчас
- Кривбасс арендует форварда Днепра-1
- С нового сезона клубы УПЛ нанесут на свою форму лого УАФ и лозунг "Слава Украине - Героям слава"
- Стало известно, как UA: Перший покажет Олимпиаду в Токио
- Динамо в спарринге обыграло Сьон. Шкурин снова забил
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО
- Искусство и спорт вне политики. Миколенко и Яремчук сделали фото с Бастой, который поддерживает оккупацию Крыма