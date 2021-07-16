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Черноморец поборется с Кривбассом за Хобленко

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Форвард взял время на раздумье

Черноморец поборется с Кривбассом за Хобленко

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Нападающий Алексей Хобленко, находившийся в краткосрочной аренде в норвежском "Стабеке", вернулся в Украину, где рассматривает варианты дальнейшей карьеры.

Ранее сообщалось, что игрока хочет арендовать "Кривбасс".

Впрочем, к нападающего есть еще вариант в Украине – форварда хотел бы заполучить и "Черноморец".

Сам Хобленко с принятием окончательного решения пока не спешит, взяв время на раздумья.

Напомним, что в составе "Стабека" Хобленко провел 4 матча, результативными действиями не отметился.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Алексей Хобленко Черноморец (Одесса) СК Днепр-1
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
16.07.2021 в 21:18
Лёха ты ещё думаешь --только ЧО там все твои друзья - девчёнки -море-болейщики а в Кривбассе не кого --даже не думай Антонов -Гай- Коркишко -Мартын и другие--ждём в Одессе
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0
-3
LAZ E183 (Рига)
16.07.2021 в 21:39
А ще геній Мороз і половина динамівського u21, повна відсутність захисту і півзахисту — з команди пішло 12 чоловік. Навіщо Хобленку йти з Чорноморцем на виліт?
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0
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
16.07.2021 в 21:49
Фарм не интересен.
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0
0


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