  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Демьяненко: Думаю, что для Козловского это небольшие деньги, арендовать Арену Львов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Демьяненко: Думаю, что для Козловского это небольшие деньги, арендовать Арену Львов

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Вице-президент УАФ говорит, что на стадионе Украина играть нельзя

Демьяненко: Думаю, что для Козловского это небольшие деньги, арендовать Арену Львов

Новина українською

Вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко прокомментировал недавний скандал с нежеланием "Руха" играть на "Арене Львов".

Напомним, что "Рух" не устроила цена аренды "Арены Львов" и клуб решил играть на стадионе Украина. После данного решения УАФ неожиданно лишила Украину нужной категории, запретив, таким образом, проводить там матчи УПЛ.

Все это вылилось в большой скандал и противостояние между УАФ и "Рухом". В итоге, львовский клуб заявил, что будет играть на тернопольском городском стадионе имени Шухевича.

"Я не знаю зачем все это делается.. Стадион "Украина" – он ведь не соответствует требованиям, там же надо реконструкцию делать. Думаю, что для господина Козловского это небольшие деньги, арендовать "Арену Львов" и играть на ней. И раньше он говорил, что хочет играть на "Львов Арене", а тут вдруг решил играть на "Украине".

Стадион "Украина" не соответствует уровню Премьер-лиги, там нужны и турникеты и безопасность должна быть – все в комплексе. Поэтому для чего это делает господин Козловский – не знаю. Самое главное, а что скажет болельщик…

Это вообще выглядит как шантаж. Я не понимаю что Козловский хочет этим доказать", - подчеркнул Демьяненко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арена Львов Олег Протасов Рух (Львов) стадион Украина УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Главред

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (13)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Байкал (Lviv)
16.07.2021 в 22:12
Стадіон Арена Львів став як лакмусовий папірець,який може з бувших футболістів визначити повій ,які за гроші можуть від свого імені робити заяви,написані за вказівкою Павелка. Про яку безпеку ти ,дурню,говориш,коли ти сам їздиш на матчі ветеранів і граєш на сільських стадіонах,де 90% бухих в хлам вболівальників ,що знаходяться за метер до поля .
Ответить
0
0
TarasLviv2019 (LVIV)
16.07.2021 в 22:08
Воооопше у львівян є питання до Козловського чого він віджав Винниківський ринок? і коли поверне його місту
Ответить
0
-1
avatar
Байкал (Lviv)
16.07.2021 в 22:13
А в мене як львів’янина немає питань щодо Винниківського ринку. Пиши за себе.
Ответить
+1
0
andinho (Lviv)
16.07.2021 в 22:03
Толя, якщо це зовсім "невеликі гроші", то профінансуй пацанів зі своєї кишені! Давай, вперед! Що, важко? То якого милого тоді ти рахуєш чужі гроші?!
Ответить
0
0
янковский ян (Запорожье)
16.07.2021 в 21:59
Зарплату отбивает)
Ответить
+1
0
Laborer (Dnipro)
16.07.2021 в 21:47
Шантажисты обвиняют других в шантаже... Какое ваше дело, дармоедов на огромной зарплате, по карману кому-то что-то или нет?
Ответить
+5
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
16.07.2021 в 21:46
Хтось бачив турнікети в Тернополі на стадіоні?
Ответить
+1
-1
avatar
armik (Киев)
16.07.2021 в 21:42
Потому у него они и есть, что он умеет считать каждую копейку.Свои деньги вы пробухали, теперь попрошайничаете.
Ответить
+6
0
фан-горняк (Кривой Рог)
16.07.2021 в 21:39
Так Протасов или Демьяненко?
Ответить
+4
0
янковский ян (Запорожье)
16.07.2021 в 21:39
А почему му Козловский должен спонсировать ваши зарплаты
Ответить
+3
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
16.07.2021 в 21:39
Я не понимаю что Козловский хочет этим доказать", - подчеркнул Демьяненко. Так это Демьяненко сказал или Протасов? Впрочем какая разница. Все они за свою зарплату беспокоятся. Не будет денег за аренду Арены-Львов - меньше УАФа получит.
Ответить
+4
0
Ромшуст (Тернопіль)
16.07.2021 в 21:36
І цей підар продався!!!
Ответить
+5
0
Ten0N (Leopolis)
16.07.2021 в 21:33
Подстилка кого интересует что ты думаешь?
Ответить
+4
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...