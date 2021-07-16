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Демьяненко: Думаю, что для Козловского это небольшие деньги, арендовать Арену Львов
Вице-президент УАФ говорит, что на стадионе Украина играть нельзя
Вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко прокомментировал недавний скандал с нежеланием "Руха" играть на "Арене Львов".
Напомним, что "
Все это вылилось в большой скандал и противостояние между УАФ и "Рухом". В итоге, львовский клуб заявил, что
"Я не знаю зачем все это делается.. Стадион "Украина" – он ведь не соответствует требованиям, там же надо реконструкцию делать. Думаю, что для господина Козловского это небольшие деньги, арендовать "Арену Львов" и играть на ней. И раньше он говорил, что хочет играть на "Львов Арене", а тут вдруг решил играть на "Украине".
Стадион "Украина" не соответствует уровню Премьер-лиги, там нужны и турникеты и безопасность должна быть – все в комплексе. Поэтому для чего это делает господин Козловский – не знаю. Самое главное, а что скажет болельщик…
Это вообще выглядит как шантаж. Я не понимаю что Козловский хочет этим доказать", - подчеркнул Демьяненко.
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