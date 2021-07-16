Демьяненко: Думаю, что для Козловского это небольшие деньги, арендовать Арену Львов

Вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко прокомментировал недавний скандал с нежеланием "Руха" играть на "Арене Львов".

Напомним, что " Рух " не устроила цена аренды "Арены Львов" и клуб решил играть на стадионе Украина. После данного решения УАФ неожиданно лишила Украину нужной категории, запретив, таким образом, проводить там матчи УПЛ.

Все это вылилось в большой скандал и противостояние между УАФ и "Рухом". В итоге, львовский клуб заявил, что будет играть на тернопольском городском стадионе имени Шухевича.