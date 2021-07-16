Бартулович: Ордеца и Ракицкого не осуждаю, но у нас было невозможным поехать из Хорватии играть в Сербию

Экс-хавбек Днепра, Кривбасса и ряда украинских клубов Младен Бартулович, который сейчас выступает в Ингульце , рассказал, кого считает самым большим патриотом среди украинских футболистов, как относится к решениям украинцев играть в России и как его затронула война между Хорватией и Сербией.

"Роман Зозуля — первый в списке украинских патритов-футболистов. Он своими поступками, которые делал в то время, это доказывал. Конфликт с испанскими фанатами? Это маленькая группа была, которая его не поддерживала, основная масса болельщиков была на его стороне

Ракицкого и Ордеца [за их переходы в российские клубы] не осуждаю. Понятно, что это сложный вопрос для Украины и для украинских футболистов. Я не знаю, какие ситуации у них были и почему они так решили. Считаю, что Шахтер хорошо заработал на Ракицком, а сам футболист выбрал такой путь и сейчас там хорошо играет. Не хочу сейчас рассуждать о политике в спорте. Они приняли такое решение. Тяжело рассуждать.

Конечно, эту ситуацию можно сравнивать с той, что была между Хорватией и Сербией. Поехал бы я играть в Сербию? У нас это было невозможно в то время. Но сейчас какие-то другие времена.

Я прошел тоже через войну, моя семья пострадала, наш дом спалили. Слава Богу, что все живы-здоровы. Но я считаю, что та война была намного жестче, чем на Донбассе. И длилось все очень долго, только совсем недавно отношения между Хорватией и Сербией начали налаживаться. Но у меня есть много друзей из Сербии, мы нормально общаемся.

Фото со щитком с украинским флагом? У меня один щиток был в цветах хорватского флага, второй — украинского. Мы в 2014 году играли в Крыму, я на камеру показал украинский. Многие меня поддержали, писали, благодарили", - сказал Бартулович.