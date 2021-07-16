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Остап Маркевич: Не зря приезжали в Турцию, преодолев тысячи километров

Премьер-лига
(1 голосов)

Азовцы завершили свой турецкий сбор

Остап Маркевич: Не зря приезжали в Турцию, преодолев тысячи километров

fcmariupol.com

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал спарринг с "Бурсаспором" (1:1) и подвел итог турецкого сбора команды.

— Хороший получился спарринг. Но для того, чтобы дать объективную оценку игре необходимо посмотреть видео. Только после просмотра видео можно получить полную картину. По горячим следам могу сказать, что мы показали хорошее движение, несмотря на то, что вчера мы провели две тренировки, и команда получила солидную нагрузку. Нам понравились и самоотдача, и рисунок нашей игры, как с мячом, так и без мяча. Но где-то не получилось в завершении. Так бывает, это футбол. Иногда бывает, что у твоей команды много нереализованных моментов, а соперник реализовывает свой единственный шанс. Тем и интересен футбол.

Не могу не отметить и соперника. "Бурсаспор" — это серьезная боеспособная команда, укомплектованная хорошими футболистами.

— Сбор "Мариуполя" в Турции подошел к концу. Как Вы можете оценить этот этап подготовки?

— Очень хороший сбор. Мы довольны. Нам понравились условия – не зря сюда приезжали, преодолев тысячи километров. Провели хорошую работу, ребята тренировались с хорошим настроением и самоотдачей.

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В статье: ФК Мариуполь Мирон Маркевич
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Источник:
ФК Мариуполь

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