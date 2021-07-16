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В России снова возмущаются украинским футбольным гербом. УЕФА послала жалобщиков на три буквы - в УАФ

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Россияне отправили очередную жалобу в УЕФА

В России снова возмущаются украинским футбольным гербом. УЕФА послала жалобщиков на три буквы - в УАФ

Новина українською

Перед новым сезоном в регламент УПЛ были внесены изменения, которые будут касаться экипировки команд.

Отныне клубы обязаны наносить на свою игровую форму большой герб УАФ, на котором – карта Украины с полуостровом Крым и слоган "Слава Украине! Героям слава", который теперь является официальным слоганом УАФ.

Естественно, что данное нововведение не прошлом и мимо российских СМИ, которые даже сделали по этому поводу запрос в УЕФА.

Впрочем, организация на это ответила, что вопрос обязательного размещения лозунгов на форме украинских футбольных клубов является внутренним делом Украинской премьер-лиги (УПЛ).

"Это внутренний вопрос, который касается Украинской премьер-лиги. Поэтому мы любезно направляем вас в Украинскую ассоциацию футбола с вашим вопросом", - говорится в сообщении УЕФА.

В России снова возмущаются украинским футбольным гербом. УЕФА послала жалобщиков на три буквы - в УАФ - изображение 1
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В статье: УЕФА УАФ
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Источник:
РСпорт

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Комментарии (6)
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Будєм разбіратся (Київ)
16.07.2021 в 22:22
Як же бісять козлобороді мразі
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+4
0
Algrab (Костопiль)
16.07.2021 в 22:21
І не "у расєї" , а "на рассєї"....
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+3
0
avatar
Romerik (YNWA)
16.07.2021 в 22:20
Любязно направили. А ми їх тут з хлібом і миш'як зустрінемо люб'язно... От додіки...
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+4
0
Algrab (Костопiль)
16.07.2021 в 22:16
ох і запалає за порєбріком...
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+3
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
16.07.2021 в 22:09
мракобесы лаптевые.
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+6
0
avatar
Loader (Днепр)
16.07.2021 в 22:02
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+5
-1


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