В России снова возмущаются украинским футбольным гербом. УЕФА послала жалобщиков на три буквы - в УАФ

Перед новым сезоном в регламент УПЛ были внесены изменения, которые будут касаться экипировки команд.

Отныне клубы обязаны наносить на свою игровую форму большой герб УАФ , на котором – карта Украины с полуостровом Крым и слоган "Слава Украине! Героям слава", который теперь является официальным слоганом УАФ.

Естественно, что данное нововведение не прошлом и мимо российских СМИ, которые даже сделали по этому поводу запрос в УЕФА.

Впрочем, организация на это ответила, что вопрос обязательного размещения лозунгов на форме украинских футбольных клубов является внутренним делом Украинской премьер-лиги (УПЛ).

"Это внутренний вопрос, который касается Украинской премьер-лиги. Поэтому мы любезно направляем вас в Украинскую ассоциацию футбола с вашим вопросом", - говорится в сообщении УЕФА.