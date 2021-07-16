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В России снова возмущаются украинским футбольным гербом. УЕФА послала жалобщиков на три буквы - в УАФ
Россияне отправили очередную жалобу в УЕФА
Перед новым сезоном в регламент УПЛ были внесены изменения, которые будут касаться экипировки команд.
Отныне клубы
Естественно, что данное нововведение не прошлом и мимо российских СМИ, которые даже сделали по этому поводу запрос в УЕФА.
Впрочем, организация на это ответила, что вопрос обязательного размещения лозунгов на форме украинских футбольных клубов является внутренним делом Украинской премьер-лиги (УПЛ).
"Это внутренний вопрос, который касается Украинской премьер-лиги. Поэтому мы любезно направляем вас в Украинскую ассоциацию футбола с вашим вопросом", - говорится в сообщении УЕФА.
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