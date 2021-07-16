Официально: Кухаревич - игрок французского Труа

Украинский форвард " Руха " Николай Кухаревич официально стал игроком французского "Труа".

Контракт с 20-летним украинцем подписан на 5 лет, до лета 2026 года.

Финансовые условия перехода клуб не раскрывает.

Отметим, что "Труа" по итогам прошлого сезона выиграл Лигу 2 и пробился в элитный французский дивизион .

Также напомним, что Кухаревич является воспитанником "Волыни", в "Рух" перешел зимой 2020 года. С того момента за львовский клуб сыграл 24 матча, забил 4 гола. Заигран за молодежную сборную Украины (3 гола в 5 матчах).