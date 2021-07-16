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Официально: Кухаревич - игрок французского Труа

Премьер-лига
(1 голосов)

Французский клуб представил новичка

Официально: Кухаревич - игрок французского Труа

twitter.com/estac_officiel

Новина українською

Украинский форвард "Руха" Николай Кухаревич официально стал игроком французского "Труа".

Контракт с 20-летним украинцем подписан на 5 лет, до лета 2026 года.

Финансовые условия перехода клуб не раскрывает.

Отметим, что "Труа" по итогам прошлого сезона выиграл Лигу 2 и пробился в элитный французский дивизион.

Также напомним, что Кухаревич является воспитанником "Волыни", в "Рух" перешел зимой 2020 года. С того момента за львовский клуб сыграл 24 матча, забил 4 гола. Заигран за молодежную сборную Украины (3 гола в 5 матчах).

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В статье: Труа Рух (Львов) Николай Кухаревич
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Комментарии (2)
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Будєм разбіратся (Київ)
16.07.2021 в 22:20
Є відчуття , що у нас має бути непогано з форвардами в наступні 5-10 років. Успіхів Кухаревичу!
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Artemanat (Кривой Рог)
16.07.2021 в 22:33
Вингеров только нет
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