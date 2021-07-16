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Официально: Кухаревич - игрок французского Труа
Французский клуб представил новичка
twitter.com/estac_officiel
Украинский форвард "
Контракт с 20-летним украинцем подписан на 5 лет, до лета 2026 года.
Финансовые условия перехода клуб не раскрывает.
Отметим, что "Труа" по итогам прошлого сезона выиграл Лигу 2 и
Также напомним, что Кухаревич является воспитанником "Волыни", в "Рух" перешел зимой 2020 года. С того момента за львовский клуб сыграл 24 матча, забил 4 гола. Заигран за молодежную сборную Украины (3 гола в 5 матчах).
Mykola Kukharevych Troyen jusqu’en juin 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ ! ????— ESTAC Troyes (@estac_officiel) July 16, 2021
L’attaquant ukrainien rejoint l’Estac en provenance du FC Rukh Lviv, pour les 5️⃣ prochaines saisons ! ✍️
Bienvenue chez les bleu&blanc Mykola ! ????#Mercato #TeamEstac ????⚪️ pic.twitter.com/cFdy4eB0Th
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