  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шацких: Сильных схематических изменений между Динамо Хацкевича и Динамо Луческу я не заметил
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шацких: Сильных схематических изменений между Динамо Хацкевича и Динамо Луческу я не заметил

Премьер-лига
(1 голосов)

Просто стечение обстоятельств

Шацких: Сильных схематических изменений между Динамо Хацкевича и Динамо Луческу я не заметил

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" Максим Шацких ответил на вопрос о том, почему штаб Мирчи Луческу сразу вывел команду в Лигу чемпионов, а у штаба Александра Хацкевича это так и не получилось.

"Соперники были разные – это раз. По АЗ было видно, что они даже не тренировались. Команда только с карантина приехала. После 25-й минуты они уже умирали на поле. Как бы глаза не хотели – ноги не побегут.

"Брюгге" – это не то "Брюгге", с которым играли мы. В чемпионате они это тоже сейчас демонстрируют. Понятно, что со всеми нужно было играть. Они прошли, задача выполнена.

У нашего штаба был "Аякс", "Брюгге" и "Янг Бойз". В матче с "Янг Бойз" больше стечение обстоятельств нелепое было, должны были их проходить.

Куда "Аякс" дошел мы помним. Перед матчем с нами они еще и поработали на трансферном рынке на 60 миллионов.

Сильных схематических изменений не заметил между нашим "Динамо" и "Динамо" со штабом Луческу. Та же картинка, та же схема по-моему. Может несколько игроков появились – Забарный, Сирота", – сказал Шацких.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Максим Шацких Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПРОФУТБОЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
17.07.2021 в 01:31
Все зависит от тренера а не от схем или легионеров. Доказано Лобановским. Три раза приходил и три раза давал результат.
Ответить
0
0
Fishing 555 (Rivne)
17.07.2021 в 01:30
Только клоуны ставят дизлайки. Не понятно что они хотят этим сказать! Толи они слишком умные или соломы наелись. Короче шушера.
Ответить
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
17.07.2021 в 01:21
Шацких ещё не научился "смотреть", чтобы видеть. Размышления типичного физрука. Ну схема +- похожа, 11 игроков, футболисты те же, две руки две ноги, голова, мяч круглый, воооот... То все мы с Сашей Шацкевичем поставили, игру, да.
Ответить
0
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
17.07.2021 в 01:04
Почему у Макса с Александром не получилось и не могло получиться - это потому, что они думали, что всё зависит от схем (Сильных схематических изменений не заметил) (у нас кое-то ещё есть любитель схем - Андрюша). Наверное в школе тренеров плохо учились или прогуливали и не знают, что чтобы получать результаты надо знать о существовании других методов работы с командами, а не только рисовать схемы.
Ответить
0
0
vituynia (Черкассы)
17.07.2021 в 00:53
Эх,Макс,не заметил говоришь...Вот поэтому вы с Хацкевичем и физруки, и тренерами никогда не станете.
Ответить
0
-1
Fishing 555 (Rivne)
17.07.2021 в 00:38
Шацких Хацкевич все проиграно просрато. Луческу сделал что даже молодёжь выигрывает не говоря об основе. Так что Шацких закрой свою хлеборезку.
Ответить
+1
-1
avatar
2.dc (Николаев)
17.07.2021 в 00:28
Результат! Луч, по мере сил и возможностей дает этот самый Результат, чего ранее не наблюдалось. Луч не волшебник, и не "спринтер", он и Шахту не один год лепил, при несопоставимых возможностях. Но и результат того стоил ... здесь Динамо и пол-пути еще не прошло ...
Ответить
+2
0
tayler (Днепр)
17.07.2021 в 00:14
Потому что ты дебил, потому и не видишь ничего!
Ответить
+2
-1
Хмельничанин (Хмельницький)
17.07.2021 в 00:09
Максим схаменися. Краще мовчи.
Ответить
+2
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
17.07.2021 в 00:08
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...