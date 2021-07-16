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Шацких: Сильных схематических изменений между Динамо Хацкевича и Динамо Луческу я не заметил
Просто стечение обстоятельств
Экс-тренер "
"Соперники были разные – это раз. По АЗ было видно, что они даже не тренировались. Команда только с карантина приехала. После 25-й минуты они уже умирали на поле. Как бы глаза не хотели – ноги не побегут.
"Брюгге" – это не то "Брюгге", с которым играли мы. В чемпионате они это тоже сейчас демонстрируют. Понятно, что со всеми нужно было играть. Они прошли, задача выполнена.
У нашего штаба был "Аякс", "Брюгге" и "Янг Бойз". В матче с "Янг Бойз" больше стечение обстоятельств нелепое было, должны были их проходить.
Куда "Аякс" дошел мы помним. Перед матчем с нами они еще и поработали на трансферном рынке на 60 миллионов.
Сильных схематических изменений не заметил между нашим "Динамо" и "Динамо" со штабом Луческу. Та же картинка, та же схема по-моему. Может несколько игроков появились – Забарный, Сирота", – сказал Шацких.
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