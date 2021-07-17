За неделю до старта УПЛ пять игроков Шахтера работают индивидуально

Вечером 16 июля " Шахтер " провел вечернюю тренировку на своей базе в Святошино.

В общей сложности сессия на поле длилась 80 минут.

Треть часа футболисты посвятили разминке и квадратам, после чего перешли к игровым упражнениям. Основная работа была построена на контроле мяча. А завершилась программа игрой на половине поля на одни ворота.

Отмечается, что с первой командой в пятницу тренировались несколько воспитанников академии "Шахтера".

В то же время, Сергей Кривцов, Маркос Антонио, Исмаили, Витао и Марлос пока занимаются индивидуально. Ожидается, что все они в ближайшие дни вернутся в общую группу.

Напомним, что "Шахтер" откроет сезон домашним матчем 1-го тура УПЛ против "Ингульца", который состоится 24 июля.