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За неделю до старта УПЛ пять игроков Шахтера работают индивидуально

Премьер-лига
(2 голосов)

Горняки продолжают подготовку к новому сезону

За неделю до старта УПЛ пять игроков Шахтера работают индивидуально

shakhtar.com

Новина українською

Вечером 16 июля "Шахтер" провел вечернюю тренировку на своей базе в Святошино.

В общей сложности сессия на поле длилась 80 минут.

Треть часа футболисты посвятили разминке и квадратам, после чего перешли к игровым упражнениям. Основная работа была построена на контроле мяча. А завершилась программа игрой на половине поля на одни ворота.

Отмечается, что с первой командой в пятницу тренировались несколько воспитанников академии "Шахтера".

В то же время, Сергей Кривцов, Маркос Антонио, Исмаили, Витао и Марлос пока занимаются индивидуально. Ожидается, что все они в ближайшие дни вернутся в общую группу.

Напомним, что "Шахтер" откроет сезон домашним матчем 1-го тура УПЛ против "Ингульца", который состоится 24 июля.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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