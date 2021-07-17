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За неделю до старта УПЛ пять игроков Шахтера работают индивидуально
Горняки продолжают подготовку к новому сезону
shakhtar.com
Вечером 16 июля "
В общей сложности сессия на поле длилась 80 минут.
Треть часа футболисты посвятили разминке и квадратам, после чего перешли к игровым упражнениям. Основная работа была построена на контроле мяча. А завершилась программа игрой на половине поля на одни ворота.
Отмечается, что с первой командой в пятницу тренировались несколько воспитанников академии "Шахтера".
В то же время, Сергей Кривцов, Маркос Антонио, Исмаили, Витао и Марлос пока занимаются индивидуально. Ожидается, что все они в ближайшие дни вернутся в общую группу.
Напомним, что "Шахтер" откроет сезон домашним матчем 1-го тура УПЛ против "Ингульца", который состоится 24 июля.
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