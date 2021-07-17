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Бартулович: Не понимаю, как можно Хацкевича называть физруком
Считает, что он не последний человек в футболе
ФК Динамо
Полузащитник "Ингульца" Младен Бартулович прокомментировал тренерство белорусского специалиста Александра Хацкевича в киевском "Динамо":
"Хацкевич тренировал "Динамо", как можно его называть физруком? Я не понимаю.
Тем более, что человек был таким футболистом. Знает все футбольные тайны.
Физруком можно называть того, кто никогда в футбол не играл, не показывал никакой результат", - сказал Бартулович.
Александр Хацкевич тренировал "Динамо" в 2017-2019 гг. За два сезона у руля киевлян он завоевал с командой два Суперкубка Украины. По ходу третьего сезона белорус был уволен. Его последним местом работы был российский "Ротор".
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