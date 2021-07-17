Бартулович: Не понимаю, как можно Хацкевича называть физруком

Полузащитник "Ингульца" Младен Бартулович прокомментировал тренерство белорусского специалиста Александра Хацкевича в киевском "Динамо":

"Хацкевич тренировал "Динамо", как можно его называть физруком? Я не понимаю.

Тем более, что человек был таким футболистом. Знает все футбольные тайны.

Физруком можно называть того, кто никогда в футбол не играл, не показывал никакой результат", - сказал Бартулович.