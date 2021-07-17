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Бартулович: Не понимаю, как можно Хацкевича называть физруком

Премьер-лига
(1 голосов)

Считает, что он не последний человек в футболе

Бартулович: Не понимаю, как можно Хацкевича называть физруком

ФК Динамо

Новина українською

Полузащитник "Ингульца" Младен Бартулович прокомментировал тренерство белорусского специалиста Александра Хацкевича в киевском "Динамо":

"Хацкевич тренировал "Динамо", как можно его называть физруком? Я не понимаю.

Тем более, что человек был таким футболистом. Знает все футбольные тайны.

Физруком можно называть того, кто никогда в футбол не играл, не показывал никакой результат", - сказал Бартулович.

Александр Хацкевич тренировал "Динамо" в 2017-2019 гг. За два сезона у руля киевлян он завоевал с командой два Суперкубка Украины. По ходу третьего сезона белорус был уволен. Его последним местом работы был российский "Ротор".

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В статье: Младен Бартулович Александр Хацкевич Динамо (Киев)
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Источник:
SportArena

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Комментарии (6)
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Кююмалайнен (Київ)
17.07.2021 в 10:57
Бартулович прав, Хацкевич даже на физрука не тянет...
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.07.2021 в 10:55
Так потому, что что голубая братия не может любить и переживать по нормальному! Им только свои выбросы надо на всех валить!
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0
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Cannabis Sativa (Луцк)
17.07.2021 в 10:13
Младен, физруками у нас называют тех тренеров, которые, будучи тактически безграмотными, заставляют свои команды играть в "бей-беги". Таких тренеров у нас в УПЛ подавляющее большинство. С редкими исключениями типа Луческу, де Дзерби, Скрипника, Йовичевича.
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0
0
dmitroj88
17.07.2021 в 09:06
Как определить физрук или нет: был тренером Днамо. Скоро на всех экранах страны: превращения мистера Цыгана в физрук Цыган
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+1
-1
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sergkir
17.07.2021 в 09:03
Играть в футбол самому и тренировать других это две большие разницы
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+3
0
football_soccer (Украина)
17.07.2021 в 08:56
Физруком можно называть того, кто никогда в футбол не играл, не показывал никакой результат ***А причем вообще игра в футбол к тренерской работе ?? Где связь? Нагельсманн почти не играл , а сейчас тренер Баварии.Моур вообще переводчик, а выигрывал ЛЧ.Как же так вышло, они же "сами не играли и не показывали результат"?
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+3
0


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