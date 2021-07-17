Санжар: Мне ничего не известно об этом Олимпике. Это новый проект, новые люди

Украинский тренер ответил на актуальные вопросы корреспондента UA-Футбол.

- Хорошо, что «Олимпик» не исчезнет из футбольной карты Украины, и команда продолжит выступления в Первой лиге. У вас были предложения продолжить работать в этой команде?

- Мне ничего не известно об этом «Олимпике», и никакой информации о дальнейшем существовании клуба не имею. Это новый проект, новые люди.

- А если все-таки поступит предложение от новых людей?

- Не хочется рассуждать теоретически. Все зависит от людей, какие у них планы и амбиции, что они хотят построить.

- Можете сказать, какие причины побудили президента отказаться финансировать команду?

- Все в комплексе, но нужно опираться на его слова. Он же сказал, что не хочет быть в таком футболе, где царит несправедливость. Думаю, именно пяти годичная дисквалификация повлияла на его решение. А остальное на уровне слухов. Ведь Владислав Григорьевич не говорил о других причинах.

- УАФ применяет выборочное наказание. Один президент и не раз, материт на камеру арбитров, но продолжает работать дальше, а другому по полной программе! Несправедливое решение по отношению к вашему президенту.

- Считаю также, что слишком суровое наказание. Да, какие-то санкции должны быть, но не такие.

- Понятно, что вы испытываете негативные чувства по поводу исчезновения вашего родного «Олимпика». Приняли команду за два тура до окончания чемпионата, сохранили прописку в элите и…

- Понятно приходил с мыслями о том, чтобы сохранить команду, планировал провести большую работу в межсезонье. Организовал переговоры со многими футболистами на счет будущего, понимая, что необходимо перезагружать команду, и максимально настраивался на новый сезон. Но так получилось. Уже в процессе понимал, к чему все идет и чем это может закончиться. Безусловно, мне очень жаль клуб, с которым мы вместе развивались, можно сказать росли, и он фактически исчез. Я считаю, именно прекратил существование, ибо, если «Олимпик» перейдет в другие руки, от него останется одно название, и для меня это будет уже совсем другой «Олимпик», не тот, который был раньше.

- Есть ли у вас какие-либо предложения возглавить другую команду?

- На данный момент никаких переговоров ни с кем не веду. Пока нечего обсуждать.