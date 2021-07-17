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Официально. ПФК Львов будет проводить матчи УПЛ сезона 2021/22 на Арене Львов

Премьер-лига
(2 голосов)

Клуб договорился со стадионом

Официально. ПФК Львов будет проводить матчи УПЛ сезона 2021/22 на Арене Львов

Новина українською

ПФК "Львов" домашние матчи следующего сезона Украинской Премьер-Лиги будет проводить на "Арене Львов". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Обе стороны пришли к общему согласию, а значит "львы" уже определились с домашней ареной на сезон 2021/22.

"Рад, что нам удалось достичь консенсуса, а потому ждем всех на трибунах", - сказал генеральный директор клуба Вадим Левчук.

Отметим, что первый домашний матч "Львов" сыграет уже в первом же туре через шесть дней. 23 июня подопечным Бессмертного будет противостоять "Мариуполь". Стартовый свисток встречи прозвучит на "Арене Львов" в 19:30.

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В статье: Львов-Арена Львов
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Источник:
Львов

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Комментарии (1)
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Lion Killer (Львів)
17.07.2021 в 10:28
хаха, а барига козловський гратиме в Тернополі
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