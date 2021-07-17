Официально. ПФК Львов будет проводить матчи УПЛ сезона 2021/22 на Арене Львов

ПФК "Львов" домашние матчи следующего сезона Украинской Премьер-Лиги будет проводить на "Арене Львов". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Обе стороны пришли к общему согласию, а значит "львы" уже определились с домашней ареной на сезон 2021/22.

"Рад, что нам удалось достичь консенсуса, а потому ждем всех на трибунах", - сказал генеральный директор клуба Вадим Левчук.

Отметим, что первый домашний матч "Львов" сыграет уже в первом же туре через шесть дней. 23 июня подопечным Бессмертного будет противостоять "Мариуполь". Стартовый свисток встречи прозвучит на "Арене Львов" в 19:30.