Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо - Ницца: смотреть онлайн, видеотрансляция
Восьмой спарринг для команды Луческу
Фото: ФК Динамо
Контрольный матч, 17.07.2021
"Динамо" 21:00 "Ницца"
Читайте такжеДинамо - Ницца. Прогноз на товарищеский матч
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Козловский: Лучше умереть свободным и непокоренным, чем быть рабом на коленях
- УАФ запретила Руху проводить матчи на стадионе в Тернополе - Источник
- Шаблий опроверг слухи о переходе Ярмоленко в турецкие клубы
- Все спарринги клубов УПЛ: Александрия дважды сыграет с Кривбассом, Динамо встретится с Ниццей
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Димитър из Софии (София)
17.07.2021 в 21:48
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...