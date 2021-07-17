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Два спарринга подряд. Александрия - Кривбасс: смотреть онлайн, видеотрансляция
Марафон от участников УПЛ и ПФЛ
Фото: ФК Александрия
Контрольный матч, 17.07.2021
"Александрия" 16:00 "Кривбасс"
Контрольный матч, 17.07.2021
"Александрия" 18:00 "Кривбасс"
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