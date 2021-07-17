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Шацких: У Беседина большой потенциал, как у форварда

Премьер-лига
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(3 голосов)

"Молодой и перспективный"

Шацких: У Беседина большой потенциал, как у форварда

фото - ФК Динамо

Новина українською

Бывший нападающий киевского "Динамо" Максим Шацких поделился мнением, почему Артем Беседин выигрывает конкуренцию за место в стартовом составе "бело-синих":

"- Мне кажется, что на тренировках они (с Супрягой – прим.) работают одинаково. Влад не меньше проводит на тренировках времени, чем Артем. Просто здесь играет роль тактика тренера, стиль твоего оппонента и так далее.

- Три лучших нападающих "Динамо", с которыми вы успели поиграть или поработать?

- Ребров, Милевский и Беседин. С двумя - играл, а Артем рос на моих глазах. В Беседина большой потенциал, как у форварда.

Он сам себя делает. Берет своим трудолюбием и работоспособностью. Но с любым форвардом, в том числе и с ним, нужно много работать индивидуально. Оставаться после тренировки или делать индивидуальные тренировки - прием мяча, техника, мышления. Над этим нужно плодотворно работать", - сказал Шацких.

Напомним, что во второй половине прошлого сезона Беседин провел 18 матчей, в которых отметился шестью голами и одним ассистом. Сейчас Артем восстанавливается от травмы колена, и пока неизвестно сможет ли он выйти на поле в этом году.

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В статье: Максим Шацких Артем Беседин
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (9)
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simargl (Чернигов)
17.07.2021 в 14:13
А может Беседину просто с тренерами нападающих не повезло. Труженик, но Никто не научил играть в футбол и забивать голы...
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0
-1
storm_ua (Николаев)
17.07.2021 в 14:11
Бревно хвалит полено.
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+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
17.07.2021 в 13:43
Дожились, у нас уже восхищаются нападающими без голов...
Ответить
+2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.07.2021 в 13:32
Цілком можливо...)
Ответить
0
-4
Dimka26 (Чернигов)
17.07.2021 в 13:20
Нравится Беседин, потому что сам был приблизительно таким форвардом.
Ответить
+2
-3
FC Energy (Новая Каховка)
17.07.2021 в 13:11
Не понимаю, о каком потенциале говорят. Какие у Беседина футбольные качества? Именно футбольные, не бойца смешанных единоборств.
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+4
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.07.2021 в 13:33
Він значно більш потужний ніж Супервітя.
Ответить
+1
-4
avatar
ascent (Луксор)
17.07.2021 в 13:39
Первое и единственное..
+1
-1
FC Energy (Новая Каховка)
17.07.2021 в 13:40
ты про Беседина пиши
+1
-1


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