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Шацких: У Беседина большой потенциал, как у форварда
"Молодой и перспективный"
фото - ФК Динамо
Бывший нападающий киевского "Динамо" Максим Шацких поделился мнением, почему Артем Беседин выигрывает конкуренцию за место в стартовом составе "бело-синих":
"- Мне кажется, что на тренировках они (с Супрягой – прим.) работают одинаково. Влад не меньше проводит на тренировках времени, чем Артем. Просто здесь играет роль тактика тренера, стиль твоего оппонента и так далее.
- Три лучших нападающих "Динамо", с которыми вы успели поиграть или поработать?
- Ребров, Милевский и Беседин. С двумя - играл, а Артем рос на моих глазах. В Беседина большой потенциал, как у форварда.
Он сам себя делает. Берет своим трудолюбием и работоспособностью. Но с любым форвардом, в том числе и с ним, нужно много работать индивидуально. Оставаться после тренировки или делать индивидуальные тренировки - прием мяча, техника, мышления. Над этим нужно плодотворно работать", - сказал Шацких.
Напомним, что во второй половине прошлого сезона Беседин провел 18 матчей, в которых отметился шестью голами и одним ассистом. Сейчас Артем восстанавливается от травмы колена, и пока неизвестно сможет ли он выйти на поле в этом году.
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