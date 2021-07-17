Шацких: У Беседина большой потенциал, как у форварда

Бывший нападающий киевского "Динамо" Максим Шацких поделился мнением, почему Артем Беседин выигрывает конкуренцию за место в стартовом составе "бело-синих":

"- Мне кажется, что на тренировках они (с Супрягой – прим.) работают одинаково. Влад не меньше проводит на тренировках времени, чем Артем. Просто здесь играет роль тактика тренера, стиль твоего оппонента и так далее.

- Три лучших нападающих "Динамо", с которыми вы успели поиграть или поработать?

- Ребров, Милевский и Беседин. С двумя - играл, а Артем рос на моих глазах. В Беседина большой потенциал, как у форварда.

Он сам себя делает. Берет своим трудолюбием и работоспособностью. Но с любым форвардом, в том числе и с ним, нужно много работать индивидуально. Оставаться после тренировки или делать индивидуальные тренировки - прием мяча, техника, мышления. Над этим нужно плодотворно работать", - сказал Шацких.