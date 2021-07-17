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СМИ: Супряга - запасной вариант для Дженоа
Сразу после форварда "Аталанты"
Олександр Приходько
Итальянское "Дженоа" продолжает работать на трансферном рынке над подписанием форварда. Приоритетной целью руководство клуба считает 24-летнего нападающего "Аталанты" Сама Ламмерса. Об этом сообщает Calciomercato.
Правда, на нидерландца охотятся многие клубы, в том числе и вне Серии А, поэтому побороться за него будет трудно.
Если оформить трансфер Ламмерса "Дженоа" не удастся, то клуб вернется к варианту с нападающим киевского "Динамо" Владиславом Супрягой.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает обоих игроков в 6 млн евро.
Напомним, что переход Супряги в "Дженоа" сорвался из-за финансовых моментов. Итальянцы не могут выплатить не только всю сумму сразу, но и хотя бы значительную часть, желая взять футболиста в рассрочку. Также рассматривался и вариант с арендой.
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