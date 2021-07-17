  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ: Супряга - запасной вариант для Дженоа
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Супряга - запасной вариант для Дженоа

Премьер-лига
(1 голосов)

Сразу после форварда "Аталанты"

СМИ: Супряга - запасной вариант для Дженоа

Олександр Приходько

Новина українською

Итальянское "Дженоа" продолжает работать на трансферном рынке над подписанием форварда. Приоритетной целью руководство клуба считает 24-летнего нападающего "Аталанты" Сама Ламмерса. Об этом сообщает Calciomercato.

Правда, на нидерландца охотятся многие клубы, в том числе и вне Серии А, поэтому побороться за него будет трудно.

Если оформить трансфер Ламмерса "Дженоа" не удастся, то клуб вернется к варианту с нападающим киевского "Динамо" Владиславом Супрягой.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает обоих игроков в 6 млн евро.

Напомним, что переход Супряги в "Дженоа" сорвался из-за финансовых моментов. Итальянцы не могут выплатить не только всю сумму сразу, но и хотя бы значительную часть, желая взять футболиста в рассрочку. Также рассматривался и вариант с арендой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Дженоа (Генуя) Владислав Супряга
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Calciomercato

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ascent (Луксор)
17.07.2021 в 13:40
У Луческу не получилось и это говорит о многом ...
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...