Лассина Траоре: Тадич посоветовал мне переехать в Шахтер

Новичок донецкого "Шахтера" Лассина Траоре прокомментировал свой переход в украинский клуб:

"Об интересе "Шахтера" я узнал в июне, когда находился в расположении сборной Буркина-Фасо. Сначала мой дядя сказал мне об этом, а потом уже позвонили и агенты.

Для меня это стало сюрпризом, я сразу начал рассуждать. В итоге решил, что для меня это хороший вариант, ведь у клуба есть фантастический проект. Часто смотрю футбол, поэтому хорошо знал и о "Шахтере", и об Украине.

Тадич посоветовал мне переехать сюда. Сказал, что это команда, которая может играть в красивый футбол", - сказал Траоре.