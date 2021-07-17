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Лассина Траоре: Тадич посоветовал мне переехать в Шахтер
Серб похвалил команду
shakhtar.com
Новичок донецкого "Шахтера" Лассина Траоре прокомментировал свой переход в украинский клуб:
"Об интересе "Шахтера" я узнал в июне, когда находился в расположении сборной Буркина-Фасо. Сначала мой дядя сказал мне об этом, а потом уже позвонили и агенты.
Для меня это стало сюрпризом, я сразу начал рассуждать. В итоге решил, что для меня это хороший вариант, ведь у клуба есть фантастический проект. Часто смотрю футбол, поэтому хорошо знал и о "Шахтере", и об Украине.
Тадич посоветовал мне переехать сюда. Сказал, что это команда, которая может играть в красивый футбол", - сказал Траоре.
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