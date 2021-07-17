Кривенцов: Не переживаю перед УПЛ. У команды есть свой почерк

Главный тренер харьковского "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов прокомментировал подготовку команды к УПЛ:

"- Провели заключительный спарринг перед стартом Чемпионата и получили достаточно информации по игрокам, испытывали различные сочетания на поле. Хотели победить, но не получилось, пропустили необязательный гол. Провели неплохой матч, много комбинировали, надеюсь, победы оставили на Чемпионат.

- Во время сбора провели пять спаррингов и двухсторонку. В общем довольны его итогом?

- Да, я доволен. Заметно, что к концу сбора, а сегодня у нас 21-й день, когда мы без выходных, учитывая жару и двукратные тренировки, усталость чувствуется. Сейчас задача отдохнуть, дадим команде два выходных, и потом будем готовиться к первому матчу.

- Лично вы переживаете? Ведь старт УПЛ все ближе...

- Вообще нет! У команды есть свой почерк, единственное, надо играть более агрессивно, играть вперед. Мы мало бьем по воротам и медленно меняем направление атак. Будем разговаривать с игроками, так в Премьер-Лиге спокойно забивать нам никто не даст. Нужна скорость и ускорение у штрафной.

- Первого соперника - львовский "Рух" - уже изучали?

- Лично я просмотрел две игры, сейчас соберем всю информацию и более тщательно будем готовиться ", - сказал Кривенцов.