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УАФ запретила Руху проводить матчи на стадионе в Тернополе - Источник
Ассоциация не позволяет играть в чужой области
ФК Рух
Ранее сообщалось, что
Ассоциация отметила один из пунктов регламента, согласно которому клуб должен выступать в пределах своей области.
Другому клубу УПЛ "Вересу" разрешили играть в Луцке в пределах исключения, ведь их стадион "Авангард" в Ровно еще на этапе реконструкции. В этом случае УАФ сделала исключение. Соответственно, как и в случаях с "Шахтером" и "Зарей".
Дом футбола требует от "Руха" сообщить о своем домашнем стадионе уже в понедельник.
Президент клуба Григорий Козловский, если не решит ситуацию, вскоре может закрыть проект "Рух".
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