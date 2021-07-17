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УАФ запретила Руху проводить матчи на стадионе в Тернополе - Источник

Премьер-лига
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(5 голосов)

Ассоциация не позволяет играть в чужой области

УАФ запретила Руху проводить матчи на стадионе в Тернополе - Источник

ФК Рух

Новина українською

Ранее сообщалось, что "Рух" будет играть свои матчи на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Однако, как сообщает Телеграмм-канал "Бомбардир", Украинская ассоциация футбола запретила принимать матчи УПЛ на этой арене львовскому клубу.

Ассоциация отметила один из пунктов регламента, согласно которому клуб должен выступать в пределах своей области.

Другому клубу УПЛ "Вересу" разрешили играть в Луцке в пределах исключения, ведь их стадион "Авангард" в Ровно еще на этапе реконструкции. В этом случае УАФ сделала исключение. Соответственно, как и в случаях с "Шахтером" и "Зарей".

Дом футбола требует от "Руха" сообщить о своем домашнем стадионе уже в понедельник.

Президент клуба Григорий Козловский, если не решит ситуацию, вскоре может закрыть проект "Рух".

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В статье: Рух (Львов) УАФ
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (34)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
17.07.2021 в 17:25
Тупо па-панятіям ! Шатьйор з #уїв не на Донеччині !? Равнєє інших ?
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+1
0
ВиктАн
17.07.2021 в 17:08
Рух пришел неоткуда и ушел в никуда
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0
-1
TarasLviv2019 (LVIV)
17.07.2021 в 17:01
Та всьо, Рух втопили..якщо чемпіонат ще не почався, а уже таке ставлення
Ответить
0
0
avatar
meffi (Захід)
17.07.2021 в 16:28
Зробили виняток, а не виключення.
Ответить
+4
0
СТОП крот (Киев)
17.07.2021 в 16:47
Типовий русицизм
Ответить
0
0
СТОП крот (Киев)
17.07.2021 в 16:21
Кротов в Мариуполь, в межі області!
Ответить
+11
-2
Blues (Львов)
17.07.2021 в 16:10
Як нах.....р проводити чемпіонат. А та шобла Певелківська звідки гроші дєрібанити буде. Ікорки то хочеться... Привикли
Ответить
+4
0
ukr_legioner (Lviv)
17.07.2021 в 16:06
На х...р.... такий чемпіонат проводити?Нехай зіграють Динамо з шахтою 3 рази і визначать чемпіона.Інших команд за логікою УАФ в країні не потрібно
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+4
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
17.07.2021 в 16:06
ОДЕССА нетральный город --все к нам есть 2 стадиона для колхозного УПЛ
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+2
-1
Рівнянин (Рівне)
17.07.2021 в 15:59
Так переробіть свій дебільний регламент.А ще було б краще,аби в знак солідарності, клуби УПЛ, в ультимативній формі, затребували б від УАФ дозволити Руху грати в Тернополі,або всі знімаються з розіграшу.Поки-що солідарністю і не пахне.Всі тихенько сидять по своїх норах.І УПЛ мовчить...
Ответить
+10
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
17.07.2021 в 16:25
Павелка рабам гавкати не дозволяє.
Ответить
0
0
Liverpool 333 (Кировоград )
17.07.2021 в 15:56
Теперь Рух может сделать как Олимпик перейти в первую лигу и играть на стадионе Украина, и ждать когда поменяется руководители УАФ
Ответить
+7
-1
Лекарь (село Дарница)
17.07.2021 в 15:56
Падлы
Ответить
+8
-1
Blues (Львов)
17.07.2021 в 15:53
Розвиток футболу від УАФ. Занавєс! Ці уроди хіба можуть позмагатись з суддівською системою в Україні. Цинічні покидьки.
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+10
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
17.07.2021 в 15:37
Основний стадіон «Україна» - зараз ремонтується під вимоги УПЛ. На час ремонту запасний у Тернополі. Аналогічна ситуація як з Вересом якому дозволили. То причина не в іншій області. І це вже виглядає як у повісті Гоголя: «Повість про те, як посварився Іван Іванович з Іваном Никифоровичем». А це вже абсолютно не прийнятно на офіційному рівні.
Ответить
+15
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.07.2021 в 15:37
А Десні, яка 4 чи 5 матчів зіграла у Києві?
Ответить
+10
-1
kravaserega (Kyiv)
17.07.2021 в 15:33
Клуб, конечно, ни о чём, но УАФ знатные П И Д А Р А ... ы
Ответить
+12
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
17.07.2021 в 15:53
А кто громче всех, в свое время, орал во все горло : "Павелку на Царство !!! Павелку на Царство !!!!" ????!!!!!
Ответить
+5
-1
Рівнянин (Рівне)
17.07.2021 в 16:01
А хто?
+1
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
17.07.2021 в 16:04
Та Козловський і підтримував ....
+2
0
royalstas (Вінниця)
17.07.2021 в 15:32
Базар ліга..... свавілля чиновників.... так по українськи....
Ответить
+14
-1
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
17.07.2021 в 15:29
Тиснуть гади.
Ответить
+12
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
17.07.2021 в 15:16
А Шахтар як бомжує по всій Україні? Якщо УАФ таке принципове цабе, то нехай бомжі в арендуполі грають.
Ответить
+18
-6
avatar
Просто Квашин (Харьков)
17.07.2021 в 15:34
Тим більш, що стадіон в Маріуполі належить Ахметову.... Я к і ФК "Маріуполь"....
Ответить
+15
-2
чалагач (Киев)
17.07.2021 в 15:36
маріуполь донецька область і місце реєстрації щахтьйора...:)) -так що РУХ виграє любий суд-і "восточная барселона"має також на "востокє" побліже к морю:)
Ответить
+10
-2
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
17.07.2021 в 15:47
Про який суд йде мова? Суди ті, що є в Україні такі питання не розглядають. Апеляційний комітет УАФ - ну ви розумієте! ) Міжнародний арбітражний суд у Швейцарії - можливо ! Але скільки часу він буде розглядати. А грати вже потрібно ну майже «завтра».
+6
0
avatar
simargl (Чернигов)
17.07.2021 в 15:11
Пошла коса на камень... теперь ждем отлучение Козловского от футбола хотя бы на 5 лет и снятие Руха с УПЛ . За это время можно было стадион Украина отремонтировать ...
Ответить
+4
-5
football_soccer (Украина)
17.07.2021 в 15:06
оу, а я и не знал, что Запорожье с Луганском в одной области , собственно как и Мариуполь ( где по бумагам зареган Шахтер) с Киевом.. Политика двойных стандартов процветает. Все исключения равны, но некоторые исключения ровнее других (с) ))..
Ответить
+13
-3
Acsakal (Kharkov)
17.07.2021 в 15:03
Зрозуміло, що довийожуються, тільки не зовсім зрозуміло, хто саме.
Ответить
+4
0
royalstas (Вінниця)
17.07.2021 в 15:30
Очевидно що УАФ бо Руху втрачати особливо немає що. Інфраструктуру будуть здавати в оренду школу можна тримати і без футбольного клубу. Не думаю що Рух був прибутковим проектом більше імеджовим. Із-за таких ченуш ми можем втратити один з кращих проектів в українському футболі(
Ответить
+11
-1
FC Energy (Новая Каховка)
17.07.2021 в 15:35
Козловский мутный тип, чтобы он не создавал, все кажется какой-то подставой и мыльным пузырём.
+2
-9
Юра с Амура (Дніпро)
17.07.2021 в 15:01
Три исключения есть, но четвёртого допустить нельзя... Рух плавят из УПЛ. Заменять, если что, кем будут? Минаи, вроде, уже закончились
Ответить
+14
-1
Acsakal (Kharkov)
17.07.2021 в 15:04
Сподіваюсь, що не Металом.
Ответить
+10
-3
Камонплей
17.07.2021 в 14:57
циркова прем'єр-ліга
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+16
-1


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