УАФ запретила Руху проводить матчи на стадионе в Тернополе - Источник

Ранее сообщалось, что "Рух" будет играть свои матчи на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе . Однако, как сообщает Телеграмм-канал "Бомбардир", Украинская ассоциация футбола запретила принимать матчи УПЛ на этой арене львовскому клубу.

Ассоциация отметила один из пунктов регламента, согласно которому клуб должен выступать в пределах своей области.

Другому клубу УПЛ "Вересу" разрешили играть в Луцке в пределах исключения, ведь их стадион "Авангард" в Ровно еще на этапе реконструкции. В этом случае УАФ сделала исключение. Соответственно, как и в случаях с "Шахтером" и "Зарей".

Дом футбола требует от "Руха" сообщить о своем домашнем стадионе уже в понедельник.

Президент клуба Григорий Козловский, если не решит ситуацию, вскоре может закрыть проект "Рух".