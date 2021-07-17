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Козловский: Лучше умереть свободным и непокоренным, чем быть рабом на коленях

Премьер-лига
(1 голосов)

Реакция от руководства львовского клуба на действия УАФ

Козловский: Лучше умереть свободным и непокоренным, чем быть рабом на коленях

fcrukh.com

Новина українською

Президент "Руха" Григорий Козловский прокомментировал запрет УАФ проводить домашние матчи львовском клубу на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе:

"Коротко о УАФ. Привет всем "друзьям" журналистам, особенно львовским! Лучше умереть свободным и непокоренным, чем быть рабом, стоя на коленях! Все будет Украина", - написал Козловский на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее руководство "Руха" не смогло договориться об аренде "Арены Львов" домашних матчей команды в следующем сезоне УПЛ, а стадион "Украина" не был допущен к поединкам такого уровня после переаттестации.

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В статье: Арена Львов Рух (Львов) Григорий Козловский УАФ
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Комментарии (10)
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krakow (Херсон)
17.07.2021 в 17:28
Коротко,о фразе.Че Гевара,ее втирал кубинцам . А, сама фраза принадлежит помешаной на Сталине,испанской коммунистке - Долорес Ибаррури. Не хватает еще - "Но пасаран !". Правда,провозглашали они это на митингах, а не через Инстаграм.
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0
0
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Zapp Brannigan (Київ)
17.07.2021 в 17:20
Не фанат Руху, але ж у нас в минулому чемпі в Києві пів УПЛ грало взимку. Що не так з Тернополем тоді? І стадіон норм, фінал кубку ж прийняли.
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+1
0
Blues (Львов)
17.07.2021 в 17:08
ФК "Рух" запросив перелік недоліків стадіону "Україна", для того щоб їх усунути і стадіону була повернута 3-я категорія. До часу усунення недоліків був заявлений стадіон в Тернополі. Але ж..... кого то цікавить. Який би не був Козловський , але гроші він вкладає в футбол і постійно. Цікаво, що робить в цей самий час Павелко, Костюченко і бл... компанія?
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+3
0
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Просто Квашин (Харьков)
17.07.2021 в 17:14
Список чиновников Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) с их зарплатами опубликовал у себя в Facebook журналист Константин Андриюк."Я все не мог понять, почему наша УАФ забила на заболевшего арбитра Сергея Беккера, бросила его на произвол судьбы. На полгода, без какой-либо финансовой помощи. А все оказалось очень просто. Все деньги этой конторы идут на зарплаты важным и нужным людям. Например, зарплата руководителя Беккера Лучано Лучи за март 2019 года составила 508 985 гривен. Но что это я все о Лучи да о Лучи. Получите маленький список. Напоминаю, это зарплата за месяц", - написал Андриюк. Мирон Маркевич (Глава комитета национальных сборных) – 729 905 грн; Вадим Костюченко (1-й вице-президент) – 474 027 грн; Юрий Записоцкий (генеральный секретарь) – 350 533 грн; Олег Протасов (1-й вице-президент) – 250 719 грн; Игорь Беланов (соглава Комитета профессионального футбола УАФ) – 157 595 грн; Алан Плиев (давний друг президента УАФ) – 120 264 грн; Валентин Латипов (советник президента УАФ) – 99 644 грн. Журналист уточнил, что абсолютно спокоен за все цифры и у него на руках есть все доказательства. "С ИД кодами и остальными реквизитами. Если вдруг нужно будет доказать, что это не взято с потолка – я готов", – отметил Андриюк.
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+1
0
kukarekin (Одесса)
17.07.2021 в 17:25
Как же их много! Бездельник ов на кислород!
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0
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Oldfanat (Полтава)
17.07.2021 в 17:02
Честно говоря достают такие наглые, самоуверенные персонажи как Козловский. Не говорю, что УАФ белые и пушистые. Я был делегатом на собрании когда Павелко первый раз выбирался на должность главы Федерации футбола Днепропетровской области. Людей свозили на собрание с напутствием за кого головать. Он своеобразная личность, но причина ппо которой он у власти сейчас и, подозреваю, будет еще долго, в одном его качестве. Он старается угодит всем, от кого зависит его очередное переизбрание. Поэтому если Козловский нашел с ним конфликт, то он искал его сам и долго, потому мне его ни капельки не жалко.
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+1
-4
ВиктАн
17.07.2021 в 17:01
Такое себе. Не думаю что Зе захочет быть свободным ... От власти.... От денег под. Развод Свободными все хотят быть по дьявольскому принцыпу- разделяй и властвуй. А всяких Козловский свинарчуков павелок и прочую мразь нужно гнать
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+1
0
TarasLviv2019 (LVIV)
17.07.2021 в 16:59
Та всьо закривайте вже ту лавочку. Тільки Львів, тільки Карпати! ..ну і пвелко гівнюк
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simargl (Чернигов)
17.07.2021 в 16:55
А может просто надоело Козловскому футболом заниматься , вот и мутит с тем же Павелкой схемку как мучеником и героем уйти... ??
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-1
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alex.belogubko (одесса)
17.07.2021 в 16:51
там все тупые слуги футбола --пора менять зажрались от безделия
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