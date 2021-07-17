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Козловский: Лучше умереть свободным и непокоренным, чем быть рабом на коленях
Реакция от руководства львовского клуба на действия УАФ
fcrukh.com
Президент "Руха" Григорий Козловский прокомментировал
"Коротко о УАФ. Привет всем "друзьям" журналистам, особенно львовским! Лучше умереть свободным и непокоренным, чем быть рабом, стоя на коленях! Все будет Украина", - написал Козловский на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее руководство "Руха" не смогло договориться об аренде "Арены Львов" домашних матчей команды в следующем сезоне УПЛ, а стадион "Украина" не был допущен к поединкам такого уровня после переаттестации.
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