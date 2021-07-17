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Ворскла представила новую форму

Премьер-лига
(1 голосов)

В традиционных цветах

Ворскла представила новую форму

UA-Футбол
Новина українською

Полтавская "Ворскла" показала новую форму на предстоящий сезон. Основной, гостевой и резервный комплекты выполнены в традиционных для команды цветах: зелёном, белом и сером. Обращает на себя внимание окантовка на рукавах серых футболок. Технический, а также титульный спонсоры остались прежние: Nike и Ferrexpo.

Напомним, что полтавчане раньше других украинских клубов выйдут на старт нового сезона. Уже 22 июля команду Юрия Максимова ожидает поединок с финским КуПС в квалификации Лиги конференций.

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В статье: Ворскла (Полтава)
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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
17.07.2021 в 17:09
Такая как и была.Форца Ворскла!В новом сезоне за ВАС в УГПЛ
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