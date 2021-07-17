Ворскла представила новую форму

Полтавская "Ворскла" показала новую форму на предстоящий сезон. Основной, гостевой и резервный комплекты выполнены в традиционных для команды цветах: зелёном, белом и сером. Обращает на себя внимание окантовка на рукавах серых футболок. Технический, а также титульный спонсоры остались прежние: Nike и Ferrexpo.

Напомним, что полтавчане раньше других украинских клубов выйдут на старт нового сезона. Уже 22 июля команду Юрия Максимова ожидает поединок с финским КуПС в квалификации Лиги конференций.