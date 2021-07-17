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Ворскла представила новую форму
В традиционных цветах
Полтавская "Ворскла" показала новую форму на предстоящий сезон. Основной, гостевой и резервный комплекты выполнены в традиционных для команды цветах: зелёном, белом и сером. Обращает на себя внимание окантовка на рукавах серых футболок. Технический, а также титульный спонсоры остались прежние: Nike и Ferrexpo.
Напомним, что полтавчане раньше других украинских клубов выйдут на старт нового сезона. Уже 22 июля
????????#FCVP #ФКВП #новийкомплект pic.twitter.com/fm5rBEV7XG— ФК Ворскла (@vorsklacomua) July 17, 2021
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