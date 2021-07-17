Верес подписал молдавского футболиста

Молдавский "Сфынтул Георге" объявил о трансфере полузащитника Михаила Гечева в ровенский "Верес". Детали сделки пока не известны.

"Клуб всегда будет в моем сердце. Остаюсь благодарен всем и каждому члену команды за каждое мгновение, проведенное с ними.

За это время произошло много того, что не забывается. Удачи этому замечательному клубу, который, я убежден, продолжит приятно удивлять", – сказал Гечев.