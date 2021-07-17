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Верес подписал молдавского футболиста
Игрок будет выступать в УПЛ
ФК Верес/Автор невідомий
Молдавский "Сфынтул Георге" объявил о трансфере полузащитника Михаила Гечева в ровенский "Верес". Детали сделки пока не известны.
"Клуб всегда будет в моем сердце. Остаюсь благодарен всем и каждому члену команды за каждое мгновение, проведенное с ними.
За это время произошло много того, что не забывается. Удачи этому замечательному клубу, который, я убежден, продолжит приятно удивлять", – сказал Гечев.
В прошлом сезоне 23-летний полузащитник сыграл 20 матчей и забил 6 голов за "Сфынтул Георге".
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