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Верес подписал молдавского футболиста

Премьер-лига
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Игрок будет выступать в УПЛ

Верес подписал молдавского футболиста

ФК Верес/Автор невідомий

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Молдавский "Сфынтул Георге" объявил о трансфере полузащитника Михаила Гечева в ровенский "Верес". Детали сделки пока не известны.

"Клуб всегда будет в моем сердце. Остаюсь благодарен всем и каждому члену команды за каждое мгновение, проведенное с ними.

За это время произошло много того, что не забывается. Удачи этому замечательному клубу, который, я убежден, продолжит приятно удивлять", – сказал Гечев.

В прошлом сезоне 23-летний полузащитник сыграл 20 матчей и забил 6 голов за "Сфынтул Георге".

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В статье: Верес (Ровно) Сфынтул Георге (Суручены)
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