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Вирт: Матч против Десны будет генеральной репетицией перед стартом чемпионата

Премьер-лига
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Тренер оценил игру своей команды

Вирт: Матч против Десны будет генеральной репетицией перед стартом чемпионата

Фото: НК Верес

Новина українською

Наставник "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал победу над ЛНЗ (2:1) в товарищеском поединке и рассказал о дальнейших планах:

"Все футболисты сыграли по одному тайму, как мы и планировали. Ведь уже через два дня у нас еще один спарринг. Матч против "Десны", который будет генеральной репетицией перед стартом чемпионата.

В матче против ЛНЗ трудно было играть при такой жаркой погоде. Но физически мы выглядели хорошо. Есть ошибки. Пытаемся их исправлять. Радует, что команда прибавляет в каждой игре. Создаем голевые моменты.

Эта победа важна в психологическом плане. Дальше – игра с "Десной". После этого мы возвращаемся в Ровно и начнем недельный цикл подготовки к первому официальному матчу сезона против "Колоса", – сказал Вирт.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
Сайт НК "Верес"

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