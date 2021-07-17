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Вирт: Матч против Десны будет генеральной репетицией перед стартом чемпионата
Тренер оценил игру своей команды
Фото: НК Верес
Наставник "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал победу над ЛНЗ (2:1) в товарищеском поединке и рассказал о дальнейших планах:
"Все футболисты сыграли по одному тайму, как мы и планировали. Ведь уже через два дня у нас еще один спарринг. Матч против "Десны", который будет генеральной репетицией перед стартом чемпионата.
В матче против ЛНЗ трудно было играть при такой жаркой погоде. Но физически мы выглядели хорошо. Есть ошибки. Пытаемся их исправлять. Радует, что команда прибавляет в каждой игре. Создаем голевые моменты.
Эта победа важна в психологическом плане. Дальше – игра с "Десной". После этого мы возвращаемся в Ровно и начнем недельный цикл подготовки к первому официальному матчу сезона против "Колоса", – сказал Вирт.
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